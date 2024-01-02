Чи скасує уряд Туска заборону на імпорт українського зерна

Чеслав Секерський заявив, що Польща, на жаль, не скасує заборону на імпорт українського зерна. Її запровадили навесні 2023 року.

Наразі Польща чекає на нові правила. Їх начебто мають запровадити на рівні ЄС.

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Ми повинні підтримувати ембарго, доки не будуть узгоджені умови, які його замінять. Я вважаю, що хорошим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту з використанням одночасно транзитних шляхів за межами Польщі,

– наголосив Секерський.

Окрім того, він заявив, що українське зерно необхідно вивозити іншим шляхом: не польським та загалом не європейським. Такі слова Секерський аргументував тим, що під час такого начебто є ризик, що частина зерна все-таки залишиться у Польщі.

У питанні економіки відносини України та Польщі треба перезавантажити

В інформаційному прросторі все частіше лунають заяви про необхідність перезавантажити відносини України та Польщі. Водночас Дмитро Кулеба наголосив, що тут важливо пояснити – мовиться лише про економічну сферу. Наразі Україна не має жодних потреб перезавантажувати стосунки у політиці, у війському співробітництві, у підтримці, яку Україна отримує від Польщі на шляху до ЄС і НАТО.