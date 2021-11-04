"Скелети у шафі" нових міністрів: що відомо про минуле Резнікова та інших

В уряді прем'єр-мінстра Дениса Шмигаля відбулися масштабні кадрові зміни. Протягом 3 і 4 листопада одразу в п'ятьох міністерствах змінилися очільники.

Відтак, на посади глав у Міноборони, Мінреінтеграції, Мінекономіки, та Мінстратегпром призначили Олексія Резнікова, Ірину Верещук, Юлію Свириденко і Павла Рябікіна, відповідно.

Читайте також Ще мінус два: Арахамія анонсував нові відставки в Кабміні

У Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів призначили лише виконувача обов'язків керівника. Ним став колишній заступник попереднього очільника Руслан Стрілець.

"Скелети у шафах" нових міністрів

У суспільстві постало логічне питання: "Хто вони нові-старі міністри та які "скелети у шафі" приховують? Відповідь дали аналітики YouControl.

Вони дослідили інформацію з відкритих джерел – детальніше читайте у матеріалі.

Резніков – глава Міністерства оборони

Рада призначила Олексія Резнікова на посаду міністра оборони 4 листопада. За його кандидатуру проголосували 273 народні депутати.

Він є відомим адвокатом в Україні та за її межами. Серед його клієнтів:

Олександр Роднянський та Борис Фуксман,

Савік Шустер,

Володимир Гусинський,

група DCH Олександра Ярославського, ФК "Металіст",

ІА "ІМК", корпорація "Інтерпайп".

Посадовець також відомий як правозахисник кандидата на пост президента України Віктора Ющенка у Верховному Суді в справі про визнання президентських виборів недійсними (третій тур), спільно з Сергієм Власенком у 2004 році.

До слова З віцепрем'єра – у Міноборони: біографія Олексія Резнікова

Що відомо про доходи Резнікова

У листопаді 2018 року він поновив юридичну практику в якості партнера "Юридичної фірми "Астерс". Його дохід в компанії склав:

у 2019 році понад 20 мільйонів гривень;

у 2020 році – близько 10 мільйонів гривень.

На даний момент Резніков не є учасником жодної діючої комерційної структури в Україні. Проте є співвласником 2 офшорних компаній, що зареєстровані на Британських Віргінських островах.

Верещук – очільниця Мінреінтеграції

Ірина Верещук з 2016 по 2019 роки була керівницею Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик.

За даними ЗМІ, він фінансувався народними депутатами України від "Опозиційної платформи – За життя" Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком.

Очолювала його до 2019. Центр мав розробляти такі форми взаємодії між країнами Балтійсько-чорноморського регіону, які б запобігали конфліктам.

Серед партнерів центру вказані колишні президенти України, Молдови, два російських політологічних центри.



Що відомо про зв'язки Верещук / Інфографіка YouControl

Після 2015 року Ірина Верещук була частою гостею телеканалів "112 Україна", "Newsone", "НАШ.МАКСІ-ТВ" Євгенія Мураєва і телеканалу "ZIK", після того як він змінив власника.

"ZIK", "112 Україна" і "Newsone" належать проросійському нардепу Козаку, і, за даними ЗМІ, підконтрольні куму Путіна Медведчуку. Нині всі вони заблоковані на території України.

Зауважте Замість мерства – урядування: що відомо про Ірину Верещук

Свириденко – керівниця Мінекономіки

Юлія Свириденко з 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській ОДА:

очолювала Департамент економічного розвитку;

обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської ОДА (головою Чернігівської ОДА в той період був Валерій Кулініч);

З липня по грудень 2018 року виконувала обов'язки голови ОДА.

З березня по вересень 2019 року була директором ТОВ "Сідко Україна", що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і займається переробкою органічної продукції.

Співвласниками цієї компанії є Валерій Кулініч та діючий мер Чернігова, колишній народний депутат України Владислав Атрошенко. Владислав Атрошенко та Валерій Кулініч є бізнес-партнерами ще у декількох компаніях.

Сам Атрошенко, за даними ЗМІ, фігурував у кримінальній справі щодо ухилення від сплати податків. 16 січня 2014 року голосував у складі фракції "Партії регіонів" за диктаторські закони, які обмежували свободу та Конституцію України.

Пізніше надіслав заяву з проханням вважати, що він не голосував.

До теми Юлія Свириденко стала першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки: що про неї відомо

Рябікін – голова Мінстратегпром

Павло Рябікін, за даними журналіста Сергія Лещенка, у бізнесі в Україні та закордоном був партнером Льовочкіна, Мартиненка та Фірташа. Мовиться про комплекс відпочинку "Маячок", який контролюють Рябікін та Фірташ з Льовочкіним.

Окрім цього, він пов'язаний і з Миколою Мартиненком – вони створили у Швейцарії підприємство, яке очолював Рябікін, а належало воно Мартиненку.

У 2002 році Павло Рябікін приєднався до фракції "Наша Україна" в Раді та був довіреною особою Віктора Ющенка. Тоді він і познайомився з Петром Порошенком, який через 12 років став президентом. Ба більше, як стверджує Юрій Бутусов, у 2016 році – саме за часів президентства Порошенка – Рябікін міг стати міністром інфраструктури.

Павло Рябікін став відомим у політичних колах як юрист нафтогазового олігарха Ігоря Бакая. Разом вони були у партії "Демократичний союз". Зі свого боку Ігор Бакай багато років тому займався кар'єрою боксерів братів Кличків. Так, ймовірно, познайомилися Павло Рябікін та Віталій Кличко. Згодом Рябікін був народним депутатом від партії Кличка УДАР, обіймав посаду заступника Кличка у КМДА.

Тісні зв'язки Рябікін має і з сином ексмера Києва Олександра Омельченка – Олександром. Їхні дружини – Галина Рябікіна та Олена Омельченко на пару були засновниками компаній "Бонобо" та "Маєток на Музейному". ЗМІ писали про те, що вже за Кличка партнерам загадковим чином вдалося отримати у власність історичну будівлю в самому центрі Києва, а також отримати дозвіл на її "реконструкцію". Також слід зауважити, що компанія дружини Рябікіна ТОВ "Асиметрія" у 2016 та 2017 роках отримала державних замовлень від КМДА на суму понад 300 тисяч гривень.

Скандали з Рябікіним

У жовтні 2019 року НАЗК виявило у декларації Рябікіна за 2016 рік недостовірну інформацію. Голова аеропорту "Бориспіль" відзначив недостовірні відомості та забув вказати дані про корпоративні права та майно на загальну суму 10,6 мільйона гривень.

За каденції Павла Рябікіна на посаді директора ДП "Аеропорт "Бориспіль", був в центрі скандалу щодо не підписання договору із "лоукостером" Ryanair. "Ryanair" 10 липня 2017 року оголосив про відміну свого заходу в Україну: нібито аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні. Рябікін заявляв, що "Ryanair" висунув "Борисполю" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству.

Коли Рябікін працював заступником міністра транспорту та зв'язку України, йому приписували ймовірну участь у низці корупційних схем. Наприклад, у контролі за видобутком піску в Євпаторії, а також організації протиправного бізнесу в Миколаївському порту.

Цікаво З "Борисполя" в Мінстратегпром через митницю: біографія Павла Рябікіна

Стрілець – виконуючи обов'язки міністра Мінзахисту довкілля

Руслан Стрілець у своїх деклараціях в період з 2015 по 2020 роки вказував, що основна частина доходу родини складалася із заробітної плати заступника міністра.

У 2017 ще однією статтею доходу став дохід від підприємницької діяльності його дружини Ксенії.

Трохи більше 136 тисяч гривень;

У 2018 – 2019 роках її дохід збільшився – кожного року вона отримувала понад 700 тисяч гривень;

У 2020 році – він склав понад 950 тисяч гривень.

Слід зазначити, що Руслан Стрілець має у користуванні квартиру в Дніпрі, яка належить Марині Стрілець (за даними ЗМІ, ймовірно, це його мати).

У 2015 2019 роках він користувався автомобілем Nissan TEANA, який також належить Марині Стрілець.

У 2020 році отримав від неї подарунок у грошовій формі на суму понад 300 тисяч гривень. При цьому, Марина Стрілець не є приватним підприємцем чи співвласником будь-якої компанії в Україні.