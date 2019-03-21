Скелі, спека і 30 кілограмів спорядження: які пекельні випробування долають гірські піхотинці

Вести бойові дії в горах – одне з найскладніших завдань для військового. Попри складну місцевість, бійця обтяжують 30 кілограмів спорядження. І при всьому цьому – він має бути швидким, пильним та влучним. Військові з країн НАТО могли переконатися у цьому під час виконання місії у Афганістані.

Про гірську піхоту Бундесверу

Гори завжди були випробуванням для людей. Це стосується умов життя, спорту, а особливо ведення бойових дій. Бійцям потрібно підійматись по крутих скелях, не втрачаючи пильності, нести на собі важке спорядження та зброю і, найголовніше, вміти вести бойові дії в горах. За умов, що використання броньованої та автомобільної техніки суттєво обмежено, як і прибуття резервів.

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Військові з країн НАТО могли переконатися у цьому під час виконання місії у Афганістані.



НАТО в Афганістані

Тому гірсько-штурмові підрозділи завжди були у особливій пошані у колег. Для служби туди добираються сильні, витривалі та психологічно стійкі люди. І не тільки люди.



Коні допомагають піхоті Бундесверу

Їх називають гірська піхота або гірські стрільці. Спеціальний рід військ, що включає загальновіськові, артилерійські, інженерні та інші підрозділи призначені для бойових дій у гірській місцевості. У арміях ФРН та Греції ці частини називають гірсько-піхотними, а їх французьких та італійських колег – альпійськими. Війська мають у своєму складі гірсько-лижні, скелелазні, в'ючні та інші підрозділи. Вони оснащуються полегшеною зброєю, малогабраритною високопрохідною військовою технікою.



Такі армійці мають полегшену зброю



Адже мають швидко і легко пересуватися в горах

Артилерійські та зенітні підрозділи озброєні комплексами спеціальної конструкції, що пристосовані для пересування по гірських дорогах і перевезення на в'юках.

Бойовий вишкіл проводиться в гірській місцевості у спеціально обладнаних навчальних центрах. Солдати підіймаються на 60-метрову скелю. Штурмовий підрозділ та два снайпери займають позиції. Підрозділ бойового забезпечення підіймається вгору на мотузках. Кулемет, ручний протитанковий гранатомет та боєприпаси – до них. Усе це – додаткові 30 кілограмів ваги на плечах у кожного піхотинця.



Гірський піхотинець долає скелясту місцевість



Гірські стрільці



Тренування гірської піхоти в Баварії

Перший етап гірського штурму полягає у тому, аби наблизитися до противника швидко, непомітно та без втрат, при чому за вкрай складних умов місцевості. І саме на цьому спеціалізується гірська піхота.

Як проходять проходять бойові навчання гірської піхоти у Баварії – дивіться у повному випуску програми "Фактор безпеки".

Конкурс від НАТО

Звіт НАТО за 2018 рік оприлюднив генеральний секретар – Єнс Столтенберг. Він наочно демонструє: країни-члени Альянсу суттєво збільшують видатки на оборону. У 2018 році вони сукупно досягли близько трильйона доларів. Це найбільший показник за останні 5 років.

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НАТО чітко контролює внески союзників до бюджету організації. Одночасно з посиленням оборони і нарощуванням військового потенціалу – країни Альянсу вкладають у кіберзахист, боротьбу з міжнародними тероризмом, а також операції та місії, що відбуваються під егідою НАТО.

Активно інвестують і в науку та інновації. Аби ефективно реагувати на сучасні виклики безпеці та потенційні кризи, Північноатлантичний альянс оголосив конкурс для винахідників. Основне завдання учасників – знайти шляхи запобігання негативному впливу електромагнітних імпульсів. Вони можуть завдати суттєвих руйнувань критичній інфраструктурі: від смартфонів і банкоматів – до лікарень, систем військового командування і атомних електростанцій.

Долучитися до конкурсу можуть підприємці, дизайнери, маркетологи, інженери та працівники IT-галузі. Переможець отримає можливість брати участь в проектах НАТО і укладати контракти.

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Про видатного голландського дипломата, який довше всіх своїх колег очолював НАТО, – дивіться у повному випуску програми "Фактор безпеки".