Скічко хотів бути міністром екології, але Шмигаль виступив проти, – ЗМІ

На пост міністра захисту довкілля та природних ресурсів претендував очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко. Однак проти його кандидатури виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про міністерські амбіції Скічка та негативне ставлення до цього Шмигаля видання пише з посиланням на слова співрозмовника у "Слузі народу", який має стосунок до пошуку кандидатур в уряд.

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Скічко хотів стати міністром екології

Нещодавно Роман Абрамовський написав заяву про звільнення з посади міністра захисту довкілля. Після цього йому почали шукати заміну. Джерело видання розповіло, що крісло глави Міндовкілля хотів зайняти очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Скічка не хотів в уряді Шмигаль,

– пояснив співрозмовник.

Крім того, на цей пост претендували висуванець від фракції "Слуга народу" депутат Андрій Жупанин. Однак йому на Банковій сказали, що він надто молодий та не має досвіду в екології.

У результаті, найімовірніше, новим міністром захисту довкілля стане Руслан Стрілець – заступник міністра Романа Абрамовського з питань цифрових трансформацій.

Проте спершу, пише видання, він певний час буде виконувачем обов'язків. Один з міністрів розповів, що Стрілець "був на "малій фракції", де справив хороше враження – хлопець достатньо грамотний". Також він – єдиний, хто пройшов поліграф перед зустріччю з нардепами.

Відставка Абрамовського: що відомо

Про відставку Романа Абрамовського 19 жовтня розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він запевнив, що міністр покинув посаду за власним бажанням.

Абрамовський згодом пояснив, що на таке рішення його підштовхнули висновки Ради з нацбезпеки та оборони, якими роботу відомства визнали незадовільною. Вже ексміністр з цим не погодився і наголосив, що деякі завдання міністерство може виконати лише після схвалення потрібних законопроєктів.

Руслан Стрілець навчався у Дніпрі та будував там свою кар'єру. Він працював директором департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА за часів губернаторства Валентина Резніченка. У 2019 році переїхав до Києва та відповідав за управління відходами в тоді ще Міністерстві енергетики та захисту довкілля.