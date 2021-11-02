Скічко хотів бути міністром екології, але Шмигаль виступив проти, – ЗМІ
Джерело:"Українська правда"
На пост міністра захисту довкілля та природних ресурсів претендував очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко. Однак проти його кандидатури виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Про міністерські амбіції Скічка та негативне ставлення до цього Шмигаля видання пише з посиланням на слова співрозмовника у "Слузі народу", який має стосунок до пошуку кандидатур в уряд.
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Скічко хотів стати міністром екології
Нещодавно Роман Абрамовський написав заяву про звільнення з посади міністра захисту довкілля. Після цього йому почали шукати заміну. Джерело видання розповіло, що крісло глави Міндовкілля хотів зайняти очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко.
Скічка не хотів в уряді Шмигаль,
– пояснив співрозмовник.
Крім того, на цей пост претендували висуванець від фракції "Слуга народу" депутат Андрій Жупанин. Однак йому на Банковій сказали, що він надто молодий та не має досвіду в екології.
У результаті, найімовірніше, новим міністром захисту довкілля стане Руслан Стрілець – заступник міністра Романа Абрамовського з питань цифрових трансформацій.
Проте спершу, пише видання, він певний час буде виконувачем обов'язків. Один з міністрів розповів, що Стрілець "був на "малій фракції", де справив хороше враження – хлопець достатньо грамотний". Також він – єдиний, хто пройшов поліграф перед зустріччю з нардепами.Довідка. Руслан Стрілець навчався у Дніпрі та будував там свою кар'єру. Він працював директором департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА за часів губернаторства Валентина Резніченка. У 2019 році переїхав до Києва та відповідав за управління відходами в тоді ще Міністерстві енергетики та захисту довкілля.
Відставка Абрамовського: що відомо
- Про відставку Романа Абрамовського 19 жовтня розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він запевнив, що міністр покинув посаду за власним бажанням.
- Абрамовський згодом пояснив, що на таке рішення його підштовхнули висновки Ради з нацбезпеки та оборони, якими роботу відомства визнали незадовільною. Вже ексміністр з цим не погодився і наголосив, що деякі завдання міністерство може виконати лише після схвалення потрібних законопроєктів.