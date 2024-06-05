Стирають міста з лиця землі: журналісти NYT назвали, скільки руйнувань завдала Росія з 2022 року

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові цинічно б'ють по цивільній інфраструктурі. Ворог просто стирає українські міста й села з лиця землі й вже зруйнував понад 210 тисяч будівель, половина з яких – на Сході.

Такі дані отримали журналісти New York Times, проаналізувавши супутникові знімки кожного українського міста. Особливо моторошні руйнування на Сході, де ворог стирав з лиця землі цілі вулиці, квартали й села.

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Скільки Росія зруйнувала будівель за 2 роки війни

Журналісти пишуть, що після Другої світової війни не було настільки жахливих руйнувань інфраструктури, як в Україні за час повномасштабної російської війни. Загалом, понад 210 тисяч будівель зруйнувала Росія від 24 лютого 2022 року. Серед них не лише будинки, а й інша інфраструктура, яка захищена Женевськими конвенціями:

106 лікарень, 18 з яких – у Маріуполі;

109 церков і храмів, 34 з яких – у Маріуполі;

708 шкіл, коледжів і університетів, 237 з яких – у Маріуполі.



Зруйновані будівлі в Україні від 24 лютого 2022 року / Скриншот з New York Times

До цієї статистики не входять дані про руйнування в Криму, а також в частині західних областей України. Втім, журналісти наголошують, що масштаб руйнування може бути значно більшим, адже щодня російські військові обстрілюють прифронтові території.

Найстрашніші руйнування на Сході нашої країни. Так, жодне місто в Україні не зазнавало стільки руйнувань як Маріуполь Донецької області. Також вщент зруйнована і Мар'їнка на Донеччині, де окупанти буквально все місто перетворили на руїни.

Серйозних руйнувань також зазнали Харків, Рубіжне, Бахмут, Мар'їнка, Ірпінь, Запоріжжя, Оріхів, Херсон, Нова Каховка, Олешки, портові Рені та Ізмаїл.



Масштаби руйнувань в Україні за 2 роки повномасштабної війни / Скриншот з New York Times

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