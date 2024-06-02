Вночі Росія атакувала 25 "Шахедами" та ракетами: скільки вдалося знищити
Джерело:Командування Повітряних Сил
Російські війська атакували Україну дронами та ракетами у ніч проти 2 червня. Більшість ворожих цілей вдалось знищити.
Росіяни запустили "Іскандер-К"
Про результативність роботи протиповітряної оборони цієї ночі прозвітувало командувач Повітряних Сил України Микола Олещук. Ворог спрямував на Харків швидкісну ціль.
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У ніч на 2 червня російські окупанти атакували Україну:
- крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської області,
- зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини,
- та 25-ма ударними БпЛА типу "Шахед-131/136" із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ – Росія.
"Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби", – ідеться у повідомленні.
24 із 25 дронів знищено
За даними ПС, упродовж ночі захисниками неба збито 24 "Шахеди". Цілі знищували у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької областей.
Зауважимо, що станом на 7:30 повітряна тривога усе ще триває.
Скільки дронів та ракет збила ППО уночі / Інфографіка ПС
Тривога в Україні: актуально
- Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України ще вночі. В кількох областях оголосили повітряну тривогу.
- Станом на ранок 2 червня тривога через "Шахеди" триває у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. За інформацією моніторингових пабліків, там ще кружляє пара дронів.