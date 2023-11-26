Минулої доби окупанти застосували проти України 87 "Шахедів", – Генштаб

Росія активізувала використання дронів у повномасштабній війні проти України. Упродовж минулої доби, 25 листопада, ворог застосував аж 87 безпілотників типу "Шахед".

Раніше Повітряні сили писали про 75 таких дронів, запущених під час наймасштабнішої атаки дронами. Зранку 26 листопада у Генштабі уточнили загальну кількість "Шахедів", які ворог використав за добу.

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Всі цілі було збито

У Генштабі розкрили статистику збитих безпілотників.

Всі ворожі дрони знищено,

– мовиться в повідомленні.

Ймовірно, 87 – це кількість БпЛА, які Росія застосувала протягом всієї доби, а не під час однієї атаки.

Під час наймасштабнішої атаки дронів по українській території країна-агресорка застосувала 75 безпілотників. Водночас у Повітряних цілях повідомили, що збити вдалося 74 із 75 дронів. Головною ціллю окупантів став Київ. Тільки на підльотах до столиці збити понад 60 дронів. До слова, повітряна тривога тривала понад 6 годин.

У Повітряних силах розповіли про мету російських ударів дронами