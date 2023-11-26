Минулої доби окупанти застосували проти України 87 "Шахедів", – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія активізувала використання дронів у повномасштабній війні проти України. Упродовж минулої доби, 25 листопада, ворог застосував аж 87 безпілотників типу "Шахед".
Раніше Повітряні сили писали про 75 таких дронів, запущених під час наймасштабнішої атаки дронами. Зранку 26 листопада у Генштабі уточнили загальну кількість "Шахедів", які ворог використав за добу.
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Всі цілі було збито
У Генштабі розкрили статистику збитих безпілотників.
Всі ворожі дрони знищено,
– мовиться в повідомленні.
Ймовірно, 87 – це кількість БпЛА, які Росія застосувала протягом всієї доби, а не під час однієї атаки.
Під час наймасштабнішої атаки дронів по українській території країна-агресорка застосувала 75 безпілотників. Водночас у Повітряних цілях повідомили, що збити вдалося 74 із 75 дронів. Головною ціллю окупантів став Київ. Тільки на підльотах до столиці збити понад 60 дронів. До слова, повітряна тривога тривала понад 6 годин.
У Повітряних силах розповіли про мету російських ударів дронами
- Перевага використання безпілотників для масованих атак у тому, що їхня ціна доволі дешева. Однак збитків та проблем вони можуть завдати дуже серйозних. Про це розповів речник командування Повітряних ЗСУ Юрій Ігнат, пояснивши, яку мету переслідує ворог.
- Однак під час атаки 25 листопада тактика ворога змінилась. І перш ніж долетіти до своєї цілі, безпілотник може "намотувати кола" – облітати області, повертатися, кружляти з боку в бік. Так ворог намагається виявити слабкі місця у протиповітряній обороні.
- До того ж такі відносно дешеві засоби, як дрони, направляють також, аби виснажити систему ППО. Ворог робить це і під час точкових, і під час масованих атак.