Виплатили понад мільярд гривень: скільки ФОПів вже отримали "карантинні" 8 тисяч

24 травня 2021 , 12:28
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Джерело:

Офіс Президента

Станом на 4 травня "карантинні" 8 тисяч вже отримали 175 тисяч українців. Загальна сума виплат наразі становить 1,4 мільярда гривень.

Під час наради в Офісі Президента обговорили низку важливих питань. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль проінформував Володимира Зеленського про виплату 8 тисяч гривень допомоги ФОПам і працівникам малих підприємств, які постраждали від карантину у квітні 2021 року.

Актуально Держава виплатить підприємцям ще 400 мільйонів гривень, – Шмигаль

Президент доручив визначити чіткі терміни виплати фінансової допомоги через карантин, а також – виплати лікарняних та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Які ще питання обговорювали під час наради

  • Покращення епідеміологічної ситуації в Україні;
  • вакцинацію населення від коронавірусу;
  • гуманітарну допомогу Індії.

Виплати для ФОПів: головне

  • Ще у березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Кабінет Міністрів України планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень
  • Це не перша така ініціатива уряду. У грудні 2020 року підприємці ФОПи вже отримали можливість отримати по 8 тисяч гривень допомоги від держави.
Автор: Мар'яна Бекало