Виплатили понад мільярд гривень: скільки ФОПів вже отримали "карантинні" 8 тисяч

Станом на 4 травня "карантинні" 8 тисяч вже отримали 175 тисяч українців. Загальна сума виплат наразі становить 1,4 мільярда гривень.
Під час наради в Офісі Президента обговорили низку важливих питань. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль проінформував Володимира Зеленського про виплату 8 тисяч гривень допомоги ФОПам і працівникам малих підприємств, які постраждали від карантину у квітні 2021 року.
Актуально Держава виплатить підприємцям ще 400 мільйонів гривень, – Шмигаль
Президент доручив визначити чіткі терміни виплати фінансової допомоги через карантин, а також – виплати лікарняних та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.
Які ще питання обговорювали під час наради
- Покращення епідеміологічної ситуації в Україні;
- вакцинацію населення від коронавірусу;
- гуманітарну допомогу Індії.
Виплати для ФОПів: головне
- Ще у березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Кабінет Міністрів України планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень.
- Це не перша така ініціатива уряду. У грудні 2020 року підприємці ФОПи вже отримали можливість отримати по 8 тисяч гривень допомоги від держави.