Від "Адмірала Ессена" до "Івана Хурса": за понад рік війни Україна вразила 22 російські кораблі
Джерело:Армія Inform
Українська армія, фактично не маючи свого флоту, наробила багато неприємностей ворогу. За понад рік повномасштабної війни небоєздатними стали більш як 2 десятки кораблів Чорноморського флоту Росії.
Частину з них було надовго виведено з ладу, а інші – годують риб у Чорному морі.
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"Москва" затонула, а "Іван Хурс" був уражений дроном
"Найкрупнішою рибою", яка очолює список втрат російських морських суден, безумовно став крейсер "Москва". Затоплення колишнього флагмана Чорноморського флоту Росії шокувало росіян і вони тривалий час намагалися приховати це.Цікаво! Міністр оборони Олексій Резніков пригадав, що день ураження крейсера "Москва" був останнім днем домінування російського флоту на Чорному морі.
До речі, пошкодження корабля "Іван Хурс" росіяни також намагалися приховати. Вони навіть публікували відео його проходження у Чорному морі нібито "без ушкоджень та крену", але після з’ясувалося, що цим кадрам кілька років. Також у мережі з'явився момент удару морського дрона по "Івану Хурсу".
Загалом за майже півтора року війни Росія втратила 17 бойових судів, а ще 4 – виведені з ладу на тривалий термін. Також один корабель було виведено з ладу на 10 діб – це фрегат "Ессен". Через що Чорноморський флот був змушений триматися в Чорному морі подалі від українського узбережжя, щоби не ризикувати іншими суднами.
Скільки своїх кораблів втратили окупанти за понад рік війни / Фото Армія Inform
Як затонув крейсер "Москва"
- 13 квітня 2022 року стало відомо про пожежу на кораблі "Москва". Вже наступного дня, 14 квітня, Збройні Сили України офіційно підтвердили, що "Москва" була потоплена українським "Нептуном".
- Врятувати тоді вдалося 14 моряків, а от доля 496 осіб залишалась невідомою. Пізніше, деяких моряків визнали загиблими. Звісно, окупанти і до нині приховують точну кількість втрат.
- Зрештою, пізно ввечері 14 квітня Росія зізналась, що їхній крейсер "Москва" затонув. Це сталося під час буксирування корабля до порту тимчасово окупованого Севастополя.
- Інститут Чорноморських стратегічних досліджень повідомив, що внаслідок знищення "Москви" кількість ракетних ударів російського флоту в Чорному морі зменшилась майже на 25%.
- Крім того, це суттєво змінило хід подій, спричинивши ланцюгову реакцію: перше успішне використання українських ракет на таку велику відстань переконало наших партнерів, що немає сенсу відкладати передачу ракет Harpoon. А тоді команда віцеадмірала Олексія Неїжпапи успішно використала ракети Harpoon в Україні, що призвело до вигнання російських окупантів з острова Зміїний.