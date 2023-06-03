Від "Адмірала Ессена" до "Івана Хурса": за понад рік війни Україна вразила 22 російські кораблі

Українська армія, фактично не маючи свого флоту, наробила багато неприємностей ворогу. За понад рік повномасштабної війни небоєздатними стали більш як 2 десятки кораблів Чорноморського флоту Росії.

Частину з них було надовго виведено з ладу, а інші – годують риб у Чорному морі.

Дивіться також Командувач ВМС розповів, скільки російських кораблів знищила Україна

"Москва" затонула, а "Іван Хурс" був уражений дроном

"Найкрупнішою рибою", яка очолює список втрат російських морських суден, безумовно став крейсер "Москва". Затоплення колишнього флагмана Чорноморського флоту Росії шокувало росіян і вони тривалий час намагалися приховати це.

Міністр оборони Олексій Резніков пригадав, що день ураження крейсера "Москва" був останнім днем домінування російського флоту на Чорному морі.

До речі, пошкодження корабля "Іван Хурс" росіяни також намагалися приховати. Вони навіть публікували відео його проходження у Чорному морі нібито "без ушкоджень та крену", але після з’ясувалося, що цим кадрам кілька років. Також у мережі з'явився момент удару морського дрона по "Івану Хурсу".

Загалом за майже півтора року війни Росія втратила 17 бойових судів, а ще 4 – виведені з ладу на тривалий термін. Також один корабель було виведено з ладу на 10 діб – це фрегат "Ессен". Через що Чорноморський флот був змушений триматися в Чорному морі подалі від українського узбережжя, щоби не ризикувати іншими суднами.



Скільки своїх кораблів втратили окупанти за понад рік війни / Фото Армія Inform

Як затонув крейсер "Москва"