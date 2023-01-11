Що не так з твердженням "ракет лишилося на 2 – 3 масовані атаки"

Міноборони України опублікувало нову оцінку ракетного запасу росіян. Станом на 3 січня росіяни мали в наявності лише 118 ракет типів Х-555 та Х-101, а також 59 "Калібрів".

Скільки насправді ракет є у росіян

Загалом – лише 177 крилатих ракет найбільш "ходових" типів, які використовувались для ударів по енергоінфраструктурі України.

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Виходить, що справді у росіян залишився запас далекобійних ракет лише на 2 – 3 масовані удари. Значить обстріли можуть тривати ще місяць – півтора, якщо виходити із середнього інтервалу в 11 – 16 діб на підготовку.

Але далі є свої "але". Наприклад, Міноборони України також заявляє, що росіяни мають ще 92 балістичні ракети та 52 крилаті ракети до ОТРК "Іскандер". Якщо це доплюсувати, виходить, що ворог має запас насправді на 4 – 5 масованих ударів по нашій енергоінфраструктурі. Значить обстріли можуть тривати насправді 1,5 – 2 місяці.

Ворог може міксувати різні типи ракет для більшого ефекту

У своїх публічних заявах ГУР МОУ неоднократно заявляло, що росіяни можуть почати міксувати типи ракет в одному залпі, щоб бодай якось зберегти руйнівну силу обстрілів.

На такий випадок вороги мають 160 надзвукових крилатих ракет Х-22 – фактична дальність стрільби лише 300 кілометрів. Але вони занадто ефективні при ударах по промислових об'єктах. Саме такими "літаючими вагонами" били по Кременчуцькому НПЗ.

А ще росіяни мають в запасі понад 300 надзвукових крилатих ракет типу П-800 берегового протикорабельного комплексу "Бастіон". Такими ракетами росіяни обстрілювали транспортну інфраструктуру Одеської області весною – літом 2022 року.

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Ну і ще плюс близько 300 крилатих ракет для тактичної авіації, по-своєму небезпечних. Наприклад, у березні минулого року, щоб бити по паливних базах на Заході України, окупанти використовували взагалі старі Х-59.

Скільки ракет можуть виготовляти окупанти за місяць

А ще ГУР МОУ та Міноборони чесно попереджають, що російський ВПК й далі може виготовляти нові ракети для нових ударів по Україні. В середньому щомісяця:

30 – 40 ракет Х-101,

15 ракет "Калібр",

4 – 5 ракет до ОТРК "Іскандер".

Отож навіть, якщо Кремль всі свої ракети вистріляє "в нуль", російська оборонка зможе накопичити близько 50 крилатих ракет для нового удару максимум за місяць. Цикл виробництва однієї Х-101 – близько 3 – 4 днів.

Відповідно, коли представники воєнно-політичного керівництва говорять про "2 – 3 обстріли", вони насправді мають на увазі "росіяни можуть завдати ще мінімум 2 – 3 масовані ракетні удари", а не "2 – 3 обстріли, і все".

Оцінка запасів, чи то пак залишків ракет у Росії, має своє значення одразу в декількох речах. Наприклад, щоб мати відповідну довжину зусиль і добитись передачі необхідних засобів ППО від союзників.

Бо з одного боку США навіть запускають проєкт адаптації наших ЗРК "Бук" під зенітну ракету Sea Sparrow.

А з іншого – спочатку Італія 3 місяці обіцяє дати нам комплекс SAMP/T, що в теорії здатний збивати навіть балістичні "Іскандери", а потім очільник італійського міноборони каже, що, мовляв, "зенітна ракета – то не баночка до "Нутелли", в супермаркеті не купиш".

Для чого потрібні прогнози щодо кількості ракет ворога

Розуміння, скільки ще можуть тривати ракетні удари росіян, потрібні для зусиль з переформатування нашої енергосистеми на рівні уряду чи міжнародних партнерів. Або ж – бізнесу чи заможним громадянам для оцінки окупності своїх зусиль по генераторах чи інших альтернативних джерел живлення.

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Хтось із людей в психологічному плані, образно кажучи, здатний бігти повільно, але марафон. А хтось – швидко, але стометрівку. І для кожної із цих категорій громадян потрібні свої акценти у прогнозах щодо запасів ракет росіян.

Росіяни вже відстріляли крилатих ракет найбільше за всю історію повномасштабних воєн останніх 30-ти років. Тому вони зламаються, а ми – вистоїмо.