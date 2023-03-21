Скільки людей у Росії щомісяця мобілізують до війська: дані української розвідки

В Росії триває так звана "прихована мобілізація". І хоча на офіційному рівні масову мобілізацію не оголошують, проте окупанти намагаються перекрити шалені втрати.

За останньою інформацією ГУР МО, Росія щомісяця мобілізує близько 20 тисяч росіян. Окрім цього, росіяни готують нові заходи, аби відправити на війну ще більше людей. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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В Росії триває прихована мобілізація

За словами Юсова, прихована мобілізація і підготовка до подальших мобілізаційних заходів у Росії доводять, що цих дій недостатньо. Величезні втрати на полі бою свідчать, що "армія не є ефективною, не є забезпеченою, належним чином навченою".

Представник розвідки також підкреслив, що моральний стан частково мобілізованих дуже низький. Доказом цього є численні аудіоперехоплення з "панічними настроями" російських мобілізованих на передовій.

Вони бачать роботу своїх же "загороджувальних загонів", бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді Соловйова і Скабєєвої мова точно не йде,

– говорить Юсов.

На думку Юсова, якби мобілізовані могли втекти з фронту, то вони б так і робили. Проте частково мобілізованих росіян залякують розстрілами, а в так званій "другій армії світу" діє лише принцип батога.