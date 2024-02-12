Інакше Україна не зможе воювати: у "Вовках да Вінчі" сказали, скільки ще людей треба призвати
Джерело:ТСН
Останнім часом військові неодноразово зазначали, що армія потребує свіжої сили. Так, наприкінці грудня президент Зеленський заявляв, що до нього зверталися із проханням додатково мобілізувати пів мільйона осіб.
Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов в ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній назвав кількість людей, яку треба призвати. Без цього, за словами військового, Україна просто не зможе протистояти Росії.
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Через рік може бути запізно
За словами Філімонова, навіть попри те, що у цьому році не очікується з нашої сторони активних наступальних дій, треба однаково готуватися – будувати оборону, нарощувати озброєння, здійснювати підготовку особового складу.
Нам треба мобілізувати 250 тисяч. Ми без цього просто воювати не зможемо,
– наголосив командир з позивним "Філя".
Військовий зазначив, що на сьогодні ще є досвідчені і підготовлені бійці, які могли навчати і передавати свій досвід новачкам. Зараз для призовників є можливість потрапити до них у підрозділи і отримати необхідні знання.
Якщо не проводити мобілізацію зараз, то, потім, умовно через рік, коли нових людей призовуть, їм буде набагато важче, адже не буде в кого вчитися. Професіонали, які вже на фронті, або загинуть, або будуть поранені, або зламаються психологічно, зауважив боєць.
Тому командир "Вовків" вважає відкладання мобілізації недоречним.
Додаткова мобілізація 500 тисяч: що відомо
- 19 грудня під час пресконференці президент Зеленський заявив, що його просили про додатковий призов ще пів мільйона осіб. Пізніше глава держави зазначив, що не бачить достатньо агрументів для мобілізації такої кількості людей. Він нагадав, що хтось має тримати українську економіку. За його словами, забезпечення кожного воїна відбувається з держбюджету, а не за кошти союзників. За кожним бійцем стоїть 5 – 6 платників податків.
- Військовий експерт Павло Нарожний наголосив, що мобілізувати пів мільйона людей – це нереалістично. За його словами, реальна цифра – це 100 – 200 тисяч. Причому їх треба призивати не одразу, а в місяць приблизно по 30 – 40 тисяч людей.
- В Офісі президента зазначили, що сьогодні з мільйона мобілізованих осіб безпосередню участь у бойових діях брали 200 – 300 тисяч людей. На думку Подоляка, завдання нового Головкома Сирського – сказати, як будуть використовуватися ці люди, які вже є сьогодні мобілізовані.
- Нагадаємо, що в оновленій версії законопроєкту не названо кількість, яку треба мобілізувати. У Міноборони пояснили, що законопроєкт не створювали заради набору точної кількості людей на службу. Мова йде радше про створення механізму, який вже доєднає до війська стільки осіб, скільки потрібно.