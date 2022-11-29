Скільки мобілізованих здатна підготувати Росія та чому перекидає призовників до Білорусі

Війна – це математика та постійні розрахунки. Мобілізаційна система росіян може готувати нових "військових" у кількості 150 тисяч осіб за два місяці.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він також зазначив, що це та мобілізаційна система, яка в них впроваджена вже останніми десятиліттями. Після розвалу Радянського Союзу механізми призову зруйнувалися, але на її підвалинах росіяни намагались щось побудувати.

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Світан пояснив, як виглядає російська система мобілізації – є певна кількість пунктів підготовки особового складу і полігонів, де триває навчання.

Скільки росіян можуть мобілізувати

"Але росіяни можуть так-сяк підготувати лише 150 тисяч за два місяці – все, що більше, схоже на спроби заповнити літрову банку двома літрами води", – додає фахівець.

Ми вже це бачили з цією мобілізацією – тому зараз росіяни впродовж листопада-грудня готують строковиків, вони призвали їх чимало,

– каже Роман Світан.

А наступну хвилю, росіяни зможуть собі дозволити не раніше січня. Ця система підготовки не дасть їм великої кількості військових, тому росіяни і використовують білоруські полігони.

Роман Світан про мобілізаційну спроможність Росії: дивіться відео

"Але Білорусь хоч і має таку ж систему, як Росія, проте може підготувати не більше 10 тисяч військових – саме тому приблизно таку кількість і відправили росіяни в Білорусь", – резюмує експерт.

Потенційна загроза з боку Білорусі є завжди

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що окупанти намагаються стримувати дії підрозділів Сил оборони. Вони готують до бойових дій підрозділи, які дислокуються у Білорусі. У Генштабі зазначили, що ворог вже переміщує особовий склад та військову техніку для відновлення втрат.

Військовий експерт та аналітик Андрій Харук вважає, що безпосередньо білоруська армія не несе загрози. За його словами, вона й так виснажена, оскільки допомагає окупантам.

Путін знайшов новий спосіб втягнення Білорусі у війну проти України. Так, кремлівський диктатор може позбутися Алєксандра Лукашенка та захопити контроль над його військом. Аналітики Інституту Роберта Лансінга з посиланням на джерела у російському військовому керівництві підтвердили, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію самопроголошеного президента Білорусі. Зазначається, що звинуватити у вбивстві Лукашенка, навіть якщо замах буде невдалим, Кремль хоче Україну, Польщу та НАТО.