Сирський назвав кількість уражених об'єктів в Україні внаслідок ударів Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні тисячі ракет та БпЛА. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські ракети та дрони вразили 11 879 об'єктів на території України.

Серед них більшість цивільних – 6 203, військові – 5 676. Про це Сирський заявив під час своєї доповіді на Конгресі місцевої та регіональної влади.

Дивіться також Генштаб вперше показав карту територій, які ЗСУ контролюють у Курській області

Скільки ударів завдала Росія по Україні

За словами головнокомандувача, росіяни здійснили 9 590 ракетних та 13 997 дронових ударів по Україні, з яких вдалося перехопити 2 429 ракет і 5 972 дрони.

Ефективність перехоплення крилатих ракет типу "Калібр", Х-555/101 та Р-500, що належать до ОТРК "Іскандер", становила 67%. Керовані ракети, такі як Х-59, Х-35, Х-31 та інші подібні, перехоплювалися лише у 22% випадків.

Різниця між показниками перехоплення цих двох категорій пов'язана з тим, що керовані ракети зазвичай запускаються по прифронтових або прикордонних об'єктах, де немає можливості ешелонувати засоби ППО.

Яка була ефективність роботи ППО

Щодо дронів, то в статистиці об'єднали Shahed-136 та "Ланцети". Загалом було випущено 13 315 дронів, з яких перехопили 8 836, що становить 63%.

Росіяни також використали 1 388 балістичних ракет до ОТРК "Іскандер", "Точка-У" та KN-23 виробництва КНДР, але вдалося перехопити лише 4,5% цих ракет. Крім того, з 3 008 випущених зенітних ракет ЗРК С-300 та С-400 перехоплено лише 0,63%. Ці ракети загалом уразили 4 293 об'єкти, з яких 3 196 були цивільними, а 1 097 – військовими.

Серед ворожих ракет, які потребують сучасних систем для перехоплення, варто відзначити Х-22 та Х-32, що запускаються з Ту-22М3. З 362 запущених ракет вдалося збити лише 2, що становить 0,55%. Високошвидкісних "Ониксів" ворог використав 211, з яких перехоплено 12 – 5,7%.

Х-47М2 "Кинджал" російські військові застосували 111 разів, з них перехопили 28, що становить 25%. Ці ракети здебільшого націлювалися на цивільну інфраструктуру. "Кинджали" уразили 83 об'єкти, з яких лише 15 були військовими. Гіперзвуковий "Циркон" використовувався 6 разів, з яких 2 рази його перехопили, а 4 рази він уразив цивільні об'єкти.