Скільки осіб вдалося евакуювати з Луганщини 1 квітня
1 квітня 2022 , 18:21Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Кирило Тимошенко
Допоки на Луганщині тривають безперервні обстріли з авіації та артилерії, містян просять не відкладати евакуацію.
Так, 1 квітня з Луганської області вдалося вивезти 1 735 осіб. Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
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За його словами евакуація відбулася із 5 населених пунктів.
- З Сєвєродонецька вдалося вивезти 285 осіб
- з Рубіжного – 60 осіб
- з Лисичанська, прилеглих міст та сіл евакуювали – 1 300 осіб
- з Кремінної – 52 особи;
- з Попасної – 38 осіб.
Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що найближчим часом ситуація в області може погіршитись ще більше, тому людей просять якомога швидше переміститися у безпечні регіони. Він додав, що з деяких районів Рубіжного та Попасної евакуація вже неможливо – російські військові розстрілюють усі машини.
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