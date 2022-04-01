Скільки осіб вдалося евакуювати з Луганщини 1 квітня

1 квітня 2022 , 18:21
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Джерело:

телеграм-канал Кирило Тимошенко

Допоки на Луганщині тривають безперервні обстріли з авіації та артилерії, містян просять не відкладати евакуацію.

Так, 1 квітня з Луганської області вдалося вивезти 1 735 осіб. Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. 

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За його словами евакуація відбулася із 5 населених пунктів. 

  • З Сєвєродонецька вдалося вивезти 285 осіб
  • з Рубіжного – 60 осіб
  • з Лисичанська, прилеглих міст та сіл евакуювали – 1 300 осіб
  • з Кремінної – 52 особи;
  • з Попасної – 38 осіб.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що найближчим часом ситуація в області може погіршитись ще більше, тому людей просять якомога швидше переміститися у безпечні регіони. Він додав, що з деяких районів Рубіжного та Попасної евакуація вже неможливо – російські військові розстрілюють усі машини.

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Автор: Юлія Бабич