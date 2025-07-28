Зеленський провів нараду з усіма, що працює над обмінами полоненими, і назвав цифру повернених
- Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо звільнення полонених, на якій були присутні представники штабу, служб, що займаються обмінами, та цивільні й військові, звільнені раніше з полону.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії з полону повернулося 5,857 людей за допомогою обмінів, а ще 555 осіб – поза обмінами; понад 1000 людей повернуто в межах переговорів у Стамбулі.
- Зеленський наголосив на важливості продовження обмінів і перевірки ситуації по кожному прізвищу, висловлюючи вдячність усім, хто допомагає в цьому процесі.
- Учасники зустрічі вшанували пам'ять загиблих від теракту в Оленівці, обговорюючи повернення всіх полонених додому.
Президент України Володимир Зеленський провів 28 липня нараду майже з усіма, хто працює над звільненням полонених або допомагає їм. Він повідомив, скільки полонених вже вдался повернути.
Учасники зустрічі вшанували пам'ять загиблих від теракту в Оленівці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у Telegram.
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Про що говорив Зеленський з командою?
Зеленський провів нараду майже з усіма, хто працює над звільненням полонених або допомагає їм. Були представники штабу, представники служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу. Це також були цивільні та військові, звільнені раніше з полону – зокрема оборонці Маріуполя, "азовці", парамедикиня "Тайра" та цивільна Леніє Умєрова, яку окупанти захопили в Криму.
Вдячний усім за цю зустріч. Вшанували пам’ять воїнів, які загинули від жахливого теракту в Оленівці. Ми говорили про найважливіше: повернення всіх наших людей додому, на якому етапі ми на сьогодні з обмінами,
– розповів Зеленський.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії з полону у рамках обмінів повернулося 5 857 людей, ще 555 осіб – поза обмінами. У межах переговорів у Стамбулі повернули понад 1000 людей. Зеленський висловив надію звільнити й тих цивільних, яких ще утримує Росія.
"Важливо продовжувати обміни, перевіряти ситуацію по кожному прізвищу. Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими, і всім, хто допомагає", – зазначив президент.
Зеленський провів нараду з тими, хто займається обмінами полонених