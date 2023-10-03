Мішенями було все, – Зеленський озвучив, скільки цілей Росія випустила по Україні у вересні

Росія продовжує запускати ракети, дрони та авіабомби по цивільних об'єктах нашої держави. Президент Зеленський сказав, скільки повітряних цілей окупантів атакували Україну у вересні 2023 року.

У понеділок, 2 жовтня, у Києві відбулось засідання міністрів закордонних справ держав Євросоюзу. На заході був присутній Володимир Зеленський – він озвучив важливі дані стосовно російських обстрілів.

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Обстріли України в цифрах

З-поміж іншого, на зустрічі з главами МЗС президент зазначив, що Росія лише у вересні випустила по нашій країні 2 151 повітряну ціль:

246 ракет;

746 дронів;

1 159 керованих авіабомб.

Більшість з цих безпілотників, ракет та бомб була націлена саме на цивільні об'єкти. Це засвідчує, що окупанти не соромляться скоювати воєнні злочини.

Ми захищаємо наших людей та економіку від російських терористичних ударів. Лише за вересень Росія застосувала проти України 246 ракет різних типів, 746 ударних дронів – зокрема 538 саме іранських дронів "Шахедів" – та 1 159 керованих авіабомб. Абсолютна більшість цих ударів – по цивільних об'єктах,

– підсумував Зеленський.

За словами президента, під удар ворога потрапляє все: звичайні будинки, центральні площі міст, школи, елеватори, склади із зерном, порти та електростанції.

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Зеленський подякував партнерам за кожну надану систему ППО. Саме завдяки відповідним установкам вдалося врятувати десятки тисяч життів людей і сотні інфраструктурних об'єктів.

Остання масована атака

На 3 жовтня вночі ворог випустив по нашій державі безпілотники типу "Шахед", а також ракету "Іскандер-К". Сили ППО знищили 30 цілей:

29 дронів-камікадзе;

1 крилату ракету.

Важливо, що лише над Миколаївською областю було збито 16 ударних безпілотних літальних апаратів Росії, які загарбники запустили з Криму.