Іранські гіперзвукові ракети: Світан припустив, чи зможе їх отримати Росія

У жовтні спливає термін резолюції Ради безпеки ООН, яка забороняє Тегерану експортувати ракети з дальністю дії від 300 кілометрів та обмежує закупівлі технологій. Тож Іран та Росія вже домовляються про передачу нових ракет великої дальності.

Після 18 жовтня Іран матиме право продавати ракети та пов'язані з ними технології без міжнародного контролю. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, настільки висока ймовірність співпраці щодо передачі ракет Fateh й Zolfaghar.

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Цілком можливо

На думку Світана, Іран передаватиме Росії свої гіперзвукові ракети. У якому вигляді це вже інше питання. Наприклад, великовузлове складання можуть робити на території агресора.

Потім напишуть на цих ракетах не Fateh-110, а якийсь "Бояришник – 1". Це цілком можливу. Питання знову ж таки кількості й застосування,

– сказав військовий експерт.

Росіяни виготовляли впродовж кількох років ракети типу "Іскандер", готуючись до нападу. Накопичили близько 1000 штук й за 18 місяців використали приблизно таку ж кількість. Орієнтовно 1000 штук окупанти виготовили до вторгнення й ще десь 250 штук виготовили протягом цих 1,5 року.

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Протибалістичних комплексів треба більше

Точність російських "Іскандерів" бажає кращого. Такі ж проблеми мають іранські ракети Fateh й Zolfaghar. Для цих ракет фактично немає цілей, адже вони не можуть точно влучити, а колове відхилення іноді становить сотні метрів.

Росіяни мають 250 "Іскандерів" й отримають ще 100 – 200 Fateh й Zolfaghar. В іранців їх теж небагато,

– зазначив Світан.

Іран на порозі великої війни на Близькому Сході, тому навряд чи віддаватиме більш як 10 – 20% своїх бойових запасів. Іран теж накопичує ракети, причому не тільки для захисту, а й для нападу

"Великого постачання точно не буде, а для нас чи "Іскандер" 500 кілометровий, чи Fateh-110 300 кілометровий, чи Zolfaghar під 700 кілометрів у цілому великого значення не має. Ці ракети добре збиваються ППО, зокрема системами SAMP/T й Patriot. Нам треба просити у партнерів збільшення кількості протибалістичних комплексів", – додав військовий експерт.

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