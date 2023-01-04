Точно недостатньо: скільки ракет може виготовляти Росія
Джерело:"РБК-Україна"
Росія за одну масовану атаку випускає по території України у межах сотні ракет. Проте наразі в Москви вже є проблеми з поповненням запасів.
За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, Москва вже використовує ракети, які виготовила у 2022 році. Це свідчить про те, що Кремль стріляє ракетами відразу з виробництва.
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Скільки ракет може виготовляти Росія
За нашими оцінками, вони (росіяни – 24 канал) зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про "Калібри", то ми рахуємо 15 – 20 штук на місяць,
– заявили у розвідці.
Вадим Скібіцький підтвердив інформацію про те, що в росіян справді є більше ракет Х-101 і Х-555, ніж "Калібрів". Зокрема, за даними розвідки, останніх у них є орієнтовно 60 і виробляють вони – максимум 20 на місяць.
"І їм же потрібно поповнювати свої запаси. Цим, до речі, і пояснюється те, чому зараз знаходять багато уламків ракет, що були виготовлені у 2022 році, зокрема в 3-му кварталі. Це свідчить про те, що вони зразу з виробництва йдуть до військ", – заявив представник розвідки.
Який запас ракет є в Кремля
Вадим Скібіцький пояснив, що, за нормативними документами, від усього запасу ракет стратегічний має складати 30%. Однак росіяни його пройшли з усіх видів ракет: "Іскандерів", "Калібрів", Х-101, Х-555.
Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів,
– пояснив Скібіцький.
Ба більше, запевнив, що в Москви не так багато "Кинджалів" та є проблема з їхніми літаками-носіями МіГ-31. Зокрема, представник розвідки пригадав, що в Білорусі в МіГа загорівся двигун. За даними Скібіцького:
- "Кинджали" росіяни використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити;
- якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ;
- вороги підтримують напругу щодо можливості застосування цієї зброї не тільки проти нас, а й проти інших європейських країн.
Ймовірна масована атака по Україні: коротко
- За даними нашої розвідки, у росіян залишилось ракет ще на 2 – 3 масованих удари. За словами Вадима Скібіцького, це орієнтовно 80 ракет під час атаки, хоча може бути й більше.
- Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що в Чорному морі перебуває тільки 3 ворожі кораблі. Ба більше, там немає жодного ракетоносія.
- Саме тому наші військові припускають, що Росія забрала кораблі для того, щоб підготувати їх до наступного обстрілу України. За аналізом та очікуванням ЗСУ, атака може бути приблизно на Різдво – 6 – 7 січня.