Росія накопичила великий запас ракет, але є важливий нюанс

Росія накопичила кілька тисяч ракет і продовжує їх активне виробництво. Частину озброєння вона отримала з Північної Кореї та Ірану, але виникають труднощі з адаптацією цих ракет до наявних систем.

Попри великі запаси, Росія обмежена у масштабних ракетних ударах через втрати пускових установок і стратегічних носіїв. Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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Скільки ракет накопичила Росія

За даними Financial Times, Росія накопичила близько 13 тисяч ракет різної дальності. Зараз російська промисловість здатна виготовляти приблизно 170 –190 ракет на місяць. До цього варто додати вже накопичені запаси, зокрема – балістичні ракети з Північної Кореї KN-23, а також іранські ракети типу Fath-360, передані ще у вересні 2024 року.

На весну 2025 року також планувалась передача іранських пускових установок. Ключове питання – чи зможе Росія адаптувати іранські ракети до своїх систем запуску. Адже дальність цих ракет складає близько 150 кілометрів, тобто вони, найімовірніше, будуть використовуватись для ударів по прикордонних регіонах України: Харківській та Сумській областях.

Загалом, якщо підсумувати кількість як крилатих, так і балістичних ракет, можна сказати, що Росії за два роки дійсно вдалося накопичити великий запас,

– зазначив Сергій Кузан.

Окрім того, був зроблений акцент на виробництві саме балістичних ракет "Іскандер", але продовжується також виготовлення крилатих ракет, зокрема Х-101 і модифікацій Х-22 та Х-23.

Нещодавно носії цих ракет були частково знищені внаслідок спецоперації "Павутина", проведеної Службою безпеки України.

За оцінками, близько 30% стратегічних ракетоносців Росії – Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС – були або знищені, або суттєво пошкоджені.

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Отже, попри значні запаси озброєння, Росія стикається з проблемою запуску ракет. Зокрема, через обмежену кількість пускових платформ вона вже не має можливості проводити масовані ракетні атаки у великому обсязі – як це було раніше.