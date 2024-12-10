У ЦПД відповіли, скільки "Орешників" на місяць може виробляти Росія та чи є загрози нового удару

Росіяни зараз проводять пропагандистську кампанію щодо "Орешників", щоб залякати українців та Захід. Окупанти розповсюджують інформацію, що виробляють 25 таких ракет на місяць, що є суцільною брехнею.

Росіяни мають проблеми з виготовленням балістичного озброєння, тому таку цифру ракет можуть виготовляти за набагато довший термін. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що можливий майбутній повторний пуск "Орешника" може бути невдалим.

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Скільки "Орешників" на місяць може виробляти Росія та чи є загрози нового удару

Ворогу вдалось запустити інформацію через англомовне видання про те, що вони мають 25 "Орешників". Керівник ЦПД пояснив, що росіяни зробили це для того, щоб легітимізувати цю брехню, а потім сегментовано розповсюджувати її у Великій Британії, США, Німеччини, Угорщини, Італії та Франції.

Однак це страшилка та тотальна брехня. Росіяни не можуть виробляти 25 "Орешників" в місяць, оскільки виробляють одиниці "Кинджалів" – ракети нижчого класу по технологічності, але через санкції мають проблеми і з ними.

"Орешників" у ворога не багато, конвеєрного виробництва цього озброєння немає. Тому ворог і створює інформаційну бульбашку страху, очевидно, до інавгурації Дональда Трампа,

– підкреслив Коваленко.

Він наголосив, що теоретично росіяни можуть ще раз завдати удару "Орешником", але чи пуск буде успішним – гарантій немає.

Зверніть увагу! У ГУР МО повідомили, що Росія здатна виробляти до 25 балістичних ракет середньої дальності, зокрема "Орешник" та "Рубеж", але не на місяць, а на рік.

За словами керівника ЦПД, після того, як росіяни завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру, окупанти здійснили ще одну спробу застосування цієї ракети, але невдало.

Вони спробували приховати це завдяки інформації, що цей "Орешник", мовляв, може бути розміщений у Білорусі. Однак навіть, якщо так буде, різницю місце запуску не становить.

Різниця у кілька хвилин підльоту цього "Орешника" нічого не вирішує, оскільки сучасні системи ПРО до хвилини можуть зреагувати на таку ціль. У світі є системи, які можуть ці ракети збити, це Patriot та THAAD. Те, що Путін каже, що ці ракети не збивають, він відверто бреше,

– зауважив Коваленко.

Він додав, що українцям не потрібно панікувати щодо можливого повторного пуску цієї ракети. Україна має заходи безпеки такі самі, як і при масованих обстрілах країни.