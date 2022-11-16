Черник прокоментував, наскільки великий ракетний потенціал Росії
У росіян є 9 класів ракет: від Точки-У до Х-101, які вчора росіяни активно застосовували, до слова, Х-101 – найдорожчі ракети у їх арсеналі, одна боєголовка коштує 16 мільйонів доларів.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що на початок російсько-української війни неядерних ракет у Росії було приблизно 6 500 – 7 тисяч, але це відкриті дані, тож сміливо можна додавати ще 20%.
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Станом на зараз, Росія вже застосувала близько 5 тисяч снарядів. Отже, ми можемо дійти до висновку, що 1 500 – 2 тисячі у них ще є,
– зазначає Черник.
Варто зазначити, що одна із тих ракет Х-101, яку збили наші сили ППО – була виготовлена у другій декаді 2022 року.
Скільки ракет виготовляє Росія
Відтак, Петро Черник певен, що ми можемо стверджувати – росіяни постійно виготовляють нові снаряди і щоденна потреба ворога – 10 ракет, а виготовити вони можуть 1-2 за тиждень.
Тобто такого масової виробництва, як їм потрібно – немає. До слова, зараз США прийняли новий пакет санкцій. Але це все займе час, зрозуміло.
"На мій погляд, масові запуски ракет із перервою у 3-4 тижні цілком реалістичні. Але й можна зазначити, що російський стратегічний ядерний потенціал підірваний і відновленню не підлягає", – резюмує фахівець.
На додачу до атак по Україні – росіяни обстріляли й Польщу
- 15 листопада польські ЗМІ повідомили, що у в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети. Попередньо відомо про щонайменше 2 загиблих.
- Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, у міноборони Росії заявили, що "це є відкритою провокацією". Окупанти наголошують на тому, що "жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не було".
- Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна виступила за спільне розслідування падіння ракет у Польщі. Ба більше, Київ готовий надати докази російського сліду в цьому інциденті.
- 16 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Польщі впала українська ракета, яку сили ППО запустили, щоб збити російський смертоносний снаряд. За даними ЗМІ, такої думки дотримується і президент США Джо Байден. При цьому генсек НАТО наголосив, що Україна не винна в тому, що трапилося. Винна за загибель 2 людей лежить на Росії.
- Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що ракета, ймовірно, була від української ППО, але виготовили її у Росії. Мовляв, доказів того, що снаряд запустили росіяни – немає. Крім того, за його словами, ознак нападу на Польщу не зафіксували.