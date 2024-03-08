Зеленський розповів, скільки разів Путін намагався його вбити
Український президент пережив щонайменше 10 замахів на життя за час повномасштабного вторгнення. Водночас Володимир Зеленський наголосив, що українські військові щодня ризикують своїм життям.
Про це повідомив український президент в інтерв'ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai, інформує 24 Канал. Журналістка запитала у Зеленського "скільки разів Путін намагався його вбити".
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Кажуть 10 разів. Це дані розвідки, спецслужбовців. Я, чесно кажучи, не рахую. Мені здається, що в Україні всі наші люди, військові, які на фронті, щодня ризикують своїм життям. Цивільні – в мирній Одесі теж ризикують щодня,
– зазначив Володимир Зеленський.
За словами президента, він в таких же умовах, як і кожен українець. І ракетні обстріли, яких завдає Росія, загрожують йому так само як і кожному українцю.
Чи був удар по Одесі замахом на президента
- Зеленський підтвердив, що під час того, як він разом із прем'єром Греції перебували в одному з одеських портів, у місті пролунав вибух. Глава держави зазначив, що ніхто не встиг спуститися в укриття, адже росіяни вдарили балістикою з території Криму – повітряну тривогу не встигли оголосити.
- Президент наголосив, що він не знає, на кого був "розрахований" цей удар. Втім, вважає, що це неприпустимі дії росіян. Кремль не має поваги до лідерів інших країн.