Військовий оглядач оцінив в місяцях, скільки Росія здатна ще вести бойові дії
- Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп оцінює, що Росія може зіткнутися з проблемами браку техніки через кілька місяців.
- Шарп також назвав, на скільки місяців війни в Росії теоретично ще може вистачити людей.
- Шарп зазначає, що якщо обидві сторони війни стикаються з рівноцінними проблемами, Росія може продовжувати бойові дії, але нарощення потенціалу України може призвести до знекровлення Росії.
На Росію тиснуть економічні санкції, ухвалені Сполученими Штатами Америки та Європою, але Кремль все ще в змозі заробляти на підтримку бойових дій. Однак два кити, на яких тримається воєнна компонента Росії — люди та техніка — не безкінечні.
Скільки ще Росія в теперішньому темпі може продовжувати атакувати Україну для 24 Каналу оцінив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.
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Запаси техніки
Відповідно до супутникових знімків, уже зараз в Росії вичерпуються навіть радянські зразки воєнної техніки.
За оцінками Шарпа, протягом 8 – 10 місяців, можливо півтора року, Росія зіштовхнеться із серйозними проблемами браку техніки деяких найменувань. Адже військово-промисловий комплекс Росії не встигає, а все менше техніки після боїв придатні до ремонту.
Людський потенціал
Наразі в Росії уже відчувається дефіцит навчених військових, спостерігається проблема з мобілізацією, про що свідчить постійне підняття виплат. Попри те, що у Росії теоретично є резерви для примусової мобілізації, цей крок буде болючим для Кремля, тому його відтягують до останнього.
Наразі в Росії резервів людського ресурсу є на 6 – 12 місяців, вважає військовий оглядач.
Безумовно, в Росії є проблеми і виклики щодо ведення війни, але проблеми є і в української сторони. Якщо, наприклад, ситуація для обох сторін паралельно на однаковому рівні стає більш проблематичною – це означає, що Росія зможе продовжувати далі, як нічого не сталося,
– додав Шарп.
Натомість, якби Україна нарощувала свій потенціал, а російський потенціал продовжив падати – ця ситуація, безумовно, вела б до знекровлення Росії і ситуації, коли в теперішньому режимі вона не зможе продовжувати війну.