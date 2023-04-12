Росіянам настільки добре живеться у Росії, що 70% населення готові втекти на іншу планету. Марс – беззаперечний лідер. Туди готові переселитися 24% росіян.

Громадяни країни-терористки настільки далекі від цивілізації, що хочуть війни навіть у Космосі. У її можливість вірять до 35% росіян. Про це свідчать результати опитування, яке провели прокремлівські соціологи, інформує 24 Канал.

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Куди мріють втекти росіяни:

24% – на Марс;

10% – на Місяць;

9% – на Венеру;

6% – на Юпітер;

5% – на Сатурн.

Загалом це – традиційне для росіян бажання. Громадяни країни-терористки, яка діє гірше, аніж ІДІЛ, не хочуть змінювати щось всередині своєї країни. Вони радіють відкриттю туалетів та пробивають дно звірячими вчинками.

Росіяни настільки ненавидять одне одного та людство загалом, що вважають: упродовж найближчих 50 років всіх землян знищить гігантський метеорит. Окрім того, 3% росіян навіть вірять, що Землю захоплять інопланетяни.

Наразі ж Росія готова збільшувати свої втрати у війні. Те, що 180 050 окупантів вже відправили на концерт до Кобзона, країну-терористку не хвилює.