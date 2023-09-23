Усередині порожньо: як росіяни в Маріуполі намагаються приховати сліди своїх воєнних злочинів

Тимчасово окупований Маріуполь і районні центри в жахливому стані. Зараз люди переважно мешкають на околицях міста. Водночас росіяни імітують активну відбудову Маріуполя.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що окупанти намагаються приховати наслідки своїх страшних злочинів.

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Фейкова відбудова

Окупанти навчилися наводити "марафет" у місті. Росіяни фарбують фасади будинків, а всередині залишають все як було.

У центрі міста навколо площі Свободи цілий квартал спалених будинків. Всі їх бачили. Зараз ці будинки ззовні "приводять до ладу", а всередині залишається попелище. Вікна вставляють. Роблять це для того, щоб було відчуття нібито все відремонтовано,

– зазначив Андрющенко.

Однак ввечері брехню росіян легко викрити. Адже світло в будинках не вмикається, там суцільна темрява. У такий спосіб загарбники намагаються приховати наслідки своїх злочинів й не тільки від світу, а й від росіян.

Там пішла історія з іпотечним будівництвом. Росіяни намагаються побудувати 10 багатоповерхових будинків й продати їх в іпотеку. Й для того, аби їх хтось придбав, показують картинки з "путінськими дірєвнями", а насправді руїни,

– сказав радник міського голови Маріуполя.

В окупованому місті залишилося близько 80 тисяч українців, а росіян, які незаконно приїхали, вже приблизно 55 тисяч.

"Якщо до Нового року фронт не наблизиться до Маріуполя, то Новий рік будемо зустрічати 50 на 50", – зауважив Андрющенко.

Замість дитячого садка загарбники облаштовують житло для росіян / Фото: Петро Андрющенко

Втрати шалені

До Маріуполя з фронту російські загарбники почали масово звозити "трьохсотих". У місті закривають лікарні для цивільних.

Є певні нюанси,

– додав радник міського голови Маріуполя.

Маріуполь майже крайня точка, куди можна довезти підбитих росіян, щоб вони вижили, якщо солдатів везуть з Запорізького напрямку. По дорозі є Мелітополь, Токмак, Бердянськ, Мангуш тощо і кожен з населених пунктів має лікарню. Тобто настільки у тих містах переповнені лікарні, що вони їх тягнуть аж до Маріуполя.

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