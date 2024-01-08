Цифра не змінюється протягом кількох місяців: які сили ворог зосереджує на північних рубежах

Росія зосереджує приблизно 19 тисяч військових поблизу північних кордонів України. Мовиться про Сумську та Чернігівську області.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх, зауваживши, що про це повідомляв командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Повх додав, що цей показник не змінюється протягом кількох місяців.

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"Це контингент, який можна схарактеризувати як "війська прикриття кордону". Це не ударна сила, яка спроможна здійснити прорив бойових порядків наших військ. Це не є ознакою створення ударного угруповання військ", – наголосив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку.

Чи є загроза для Києва та північних регіонів

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, на кордоні постійно будують оборонні рубежі та інженерно облаштовують позиції. Попри те, що ворог зосередив на кордоні з Україною близько 19 тисяч військ, загрози для Києва та інших північних регіонів немає. Українська розвідка моніторить ситуацію.

Тим часом у грудні повідомлялося, що Україна на Чернігівщині укріплює кордон з Білоруссю. Там розміщують, зокрема, бетонні укріплення. А також копають протитанкові рови та проводять зварювальні роботи.

Коли знадобиться, ці оборонні рубежі займуть війська і ми будемо готові до адекватного реагування на розвиток ситуації,

– наголосив Сергій Наєв.

Якщо загроза зростатиме, то на підготовлені позиції прибудуть додаткові сили. Окрім того, на Півночі України проводять постійні тренування українських військ. Так потенційному противнику дають зрозуміти, що він не матиме шансів на успіх, якщо вторгнеться на територію України.