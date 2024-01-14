Виставили Шойгу та Конашенкова посміховиськами: у Росії показали статистику смертності

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу та ггенерал-лейтенант Ігор Конашенков часто занижували статистику смертності на війни та нерідко брехали, що втрат в окупаційної армії нібито взагалі немає. Нещодавно їхні міфи спростували самі ж росіяни.

Після повномасштабного вторгнення в Україну у Росії різко змінилася статистика смертності. У 2019 році, ще до пандемії та подій 24 лютого 2022 року, співвідношення померлих чоловіків до жінок на території держави-терориста було зовсім іншим.

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Як змінилася статистика смертності у Росії

Федеральна служба державної статистики Росії оприлюднила інформацію про смертність населення за 2022 рік. Як з'ясувалося, у тому році в порівнянні з 2019-м чоловіки віком 20 – 50 років помирали набагато частіше за жінок. При цьому смертність росіянок у 2022 році у порівнянні з 2019-м особливо не зросла. Ба більше, у деяких жіночих вікових групах навіть знизилася смертність.

Статистика смертності у Росії за 2022 рік / Фото з соцмереж

Росстат повідомив, що всього у 2022 році серед громадян Росії померли 350 000 чоловіків та 94 000 жінок працездатного віку. Російські ЗМІ проаналізували статистику та дійшли висновку, що чоловіки почали помирати у рази більше за жінок через розв'язану країною-агресоркою повномасштабну війну проти України, яку низка цих медіа скромно назвала "СВО".

У 2022 році смертність найбільше зросла серед чоловіків у двох групах: у віці 20 – 24 років та 25 – 29 років. У Ростовській області чоловіки взагалі помирали приблизно у 4 рази частіше за жінок. Так, серед 13 000 померлих у цьому регіоні осіб 10 700 осіб – це чоловіки, а решта 2 500 – жінки. У Південному федеральному окрузі склалася така ж ситуація.

Що розповіли експерти про втрати Росії