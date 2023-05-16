Кремль залучив все, що міг, – Буданов розповів, скільки росіян воюють в Україні

В Україні воюють до 400 тисяч російських військових. Зокрема, з приватних військових компаній та росгвардії.

Про це в інтерв'ю в програмі "Різні люди" розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє 24 Канал.

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В Україні є близько 400 тисяч окупантів

Буданов зазначив, що наразі Кремль залучив усіх, кого міг.

Угруповання, яке безпосередньо залучене в нашій державі – це близько 370 тисяч воєнного компонента, трохи більш як 20 тисяч військ – національна гвардія. І станом на зараз вже близько 7 тисяч в сукупності різних воєнізованих формувань, на кшталт приватних військових компаній, різного роду добровольців,

– додав керівник української розвідки.

За його словами, на боці росіян воює дуже мало іноземців.

"Вони й не намагались особливо іноземцями воювати. Вони використали в Україні підхід поповнення втрат ув’язненими", – пояснив Буданов.

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Загальні втрати загарбників в Україні

Скоро кількість загиблих окупантів в Україні перетне позначку у 200 тисяч осіб. Лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 520 російських загарбників.

Станом на ранок 16 травня втрати серед особового складу окупаційної армії сягнули близько 199 980 осіб. Окрім того, від початку повномасштабного вторгнення наші воїни спопелили купу ворожої техніки, зокрема: