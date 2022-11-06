На 1 абхазця аж 10 "туристів": від початку війни з Росії втекли 15 мільйонів людей

6 листопада 2022 , 07:43
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Джерело:

Христо Грозев

Повномасштабна війна в Україні, але чомусь зі своєї країни продовжують втікати росіяни. Так, від початку вторгнення її покинув кожен десятий громадянин.

Якщо говорити про загальну цифру, то вона складає 15 мільйонів людей. Щоправда, до цієї статистики ще не потрапили ті, хто втікав від часткової мобілізації в Росії.

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Росіяни продовжують втікати

Про 15 мільйонів росіян-утікачів розповів журналіст-розслідувач "Bellingcat" Христо Грозев. Він зауважив, що це дані, які він отримав від ФСБ. Цікаво, що відповідна цифра у 5 разів перевищує ту, яка була за аналогічний період 2021 року. Звичайно ж, з війною це аж ніяк не пов'язано.

Зауважимо, що для втечі росіяни обирають безліч країн. Але здебільшого вони вирішують осідати у Туреччині, Грузії, Фінляндії, тимчасово окупованій Росією частині Грузії Абхазії, а також Казахстані. На ці країни припадає 70% утікачів.

Візьмемо до прикладу ту ж Абхазію. До неї з буцімто "туристичною метою" прибули 2,5 мільйона громадян Росії. А це означає, що на одного мешканця припадає аж 10 таких "туристів". Також Грозев підкреслив, що так звані мандрівки до Вірменії, Киргизстану, Таджикистану, Монголії й Абхазії "побили всі історичні рекорди".

Динаміка виїзду з Росії стабільно зростає. Наприклад, з липня по вересень межі країни покинули 9,7 мільйона росіян. А це майже удвічі більше, якщо порівнювати з цифрою у другому кварталі – 5 мільйонів.

Тим часом у "мобіків" проблеми

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Автор: Назарій Лазур