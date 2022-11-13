Скільки росіян втекли від "могилізації" в Грузію та досі залишаються там: цифри вражають

Після оголошення Путіним часткової мобілізації, громадяни держави-агресора масово кинулися виїжджати за за межі Росії. Зокрема, величезні черги на кордоні Грузії навіть було видно з космосу.

Скільки росіян загалом втекли до Грузії після оголошення мобілізації, розповіла президентка Саломе Зурабішвілі. Детальніше про це інформує 24 канал.

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У Грузію виїхали сотні тисяч російських ухилянтів

Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію 21 вересня. Відтоді кордон Грузії вже втекли понад 700 000 ворожих громадян.

600 000 (росіян – 24 канал), ймовірно, виїхали в різних напрямках, до сусідніх Вірменії, Туреччини та європейських країн. Близько 100 000 залишилися,

– наголосила Зурабішвілі.

Зауважимо, що за словами президентки Грузії, її країна також прийняла близько 30 тисяч українців, які були змушені покинути рідний дім та Батьківщину через війну.

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Що відомо про втечу росіян до Грузії: коротко про головне

Вночі 22 вересня на кордоні Росії з Грузією зафіксували велетенські черги. Перехід був буквально заблокований машинами росіян. Вони настільки поспішали втекти, що дехто навіть вилітав на зустрічну смугу.

Черги ухилянтів на кордоні Грузії було видно навіть з космосу. У Maxar Technologies показали разючі кадри. Переглянути їх можна за цим посиланням у нашому матеріалі.

До речі, вже незабаром до кордону пригнали військових. Ба більше, там встановили мобільний військкомат.

У соцмережах повідомили, що росіяни продавали свої авто навіть за "копійки", аби просто перейти кордон та уникнути "могилізації".

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