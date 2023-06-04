Непомірне число: у ЗСУ назвали втрати Росії вбитими під час жорстоких боїв за Бахмут
Сили оборони України знешкодили в боях за Бахмут від 60 до 100 тисяч російських окупантів. Значна частина російських втрат – це загиблі окупанти.
Про втрати Росії на Бахмутському напрямку в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише 24 Канал. Він зазначив, що є різні оцінки втрат росіян під Бахмутом.
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Втрати змусили Росію змінити свої плани
Наприклад, координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі оцінював втрати Росії під Бахмутом у 100 тисяч вбитими і пораненими.
Як сказав Череватий, таку оцінку також озвучив президент Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті G7 в Японії.
За словами речника, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив дещо консервативніші оцінки: 60 – 70 тисяч вбитих і поранених окупантів.
Більшість експертів та аналітиків сходяться на думці, що понад 20 тисяч втрат у будь-якій оцінці – це летальні втрати безпосередньо вбитими,
– сказав Череватий.
Він висловив думку, що це консервативне та не кінцеве число. "Але навіть ця цифра непомірна, не вкладається у будь-які розуміння", – наголосив речник.
Зокрема, він звернув увагу на те, що Росія втратила таку велику кількість живої сили, намагаючись захопити всього лиш районний центр Бахмут і відтинок фронту навколо міста.
Череватий порівняв втрати Росії за 10 місяців боїв за Бахмут з війною в Афганістані. Як сказав речник, за 10 років в Афганістані Радянський Союз втратив 15 тисяч військових.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ заявив, що правильна побудова оборони та ведення протягом 10 місяців оборонної операції змусила ворога суттєво поміняти свої плани в першу чергу через те, що вони зазнали колосальних втрат.
Яка ситуація у Бахмуті
- У травні Сили оборони України активізувалися на флангах довкола Бахмута та звільнили від росіян значну частину територій. Натомість ворог вирішив просуватися вглиб самого Бахмута.
- Минулої доби на Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, але не мав успіху.
- За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у Бахмуті ситуація умовно стабільна. Українські сили контролюють південно-західні околиці міста.
- Маляр інформувала, що вагнерівці остаточно ще не залишили місто.