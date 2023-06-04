Непомірне число: у ЗСУ назвали втрати Росії вбитими під час жорстоких боїв за Бахмут

Сили оборони України знешкодили в боях за Бахмут від 60 до 100 тисяч російських окупантів. Значна частина російських втрат – це загиблі окупанти.

Про втрати Росії на Бахмутському напрямку в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише 24 Канал. Він зазначив, що є різні оцінки втрат росіян під Бахмутом.

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Втрати змусили Росію змінити свої плани

Наприклад, координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі оцінював втрати Росії під Бахмутом у 100 тисяч вбитими і пораненими.

Як сказав Череватий, таку оцінку також озвучив президент Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті G7 в Японії.

За словами речника, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив дещо консервативніші оцінки: 60 – 70 тисяч вбитих і поранених окупантів.

Більшість експертів та аналітиків сходяться на думці, що понад 20 тисяч втрат у будь-якій оцінці – це летальні втрати безпосередньо вбитими,

– сказав Череватий.

Він висловив думку, що це консервативне та не кінцеве число. "Але навіть ця цифра непомірна, не вкладається у будь-які розуміння", – наголосив речник.

Зокрема, він звернув увагу на те, що Росія втратила таку велику кількість живої сили, намагаючись захопити всього лиш районний центр Бахмут і відтинок фронту навколо міста.

Череватий порівняв втрати Росії за 10 місяців боїв за Бахмут з війною в Афганістані. Як сказав речник, за 10 років в Афганістані Радянський Союз втратив 15 тисяч військових.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ заявив, що правильна побудова оборони та ведення протягом 10 місяців оборонної операції змусила ворога суттєво поміняти свої плани в першу чергу через те, що вони зазнали колосальних втрат.

Яка ситуація у Бахмуті