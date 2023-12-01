Ігнат розповів, скільки Росія має бойових літаків, і яку кількість використовує в Україні

На другий рік повномасштабного вторгнення окупанти продовжують зберігати перевагу у повітрі. У Повітряних силах розповіли, скільки у противника ще залишилося авіації.

Росіяни використовують для ударів по Україні близько 300 літаків. Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Понад тисяча

За словами Ігната, країна-агресорка має півтори тисячі літаків і гелікоптерів стратегічної авіації.

Йдеться про:

Ту -22 М3

Ту-95

Ту-60

Су-24

Міг-29

Су-30

Су-27

Су-34

Су-35

Су-25

Гелікоптери: Ка-52, Мі-24, Мі-28 та інші.

Втім, зазначає військовий, угруповання, яке ворог застосовує безпосередньо для атак по Україні, не таке велике. Це близько 300 літаків, зосереджених на 30 – 40 летовищах у Білорусі, Росії та на окупованих територіях.

З Білорусі бойові літаки рідко, але досі вилітають. У Росії практично у кожному місті є військовий аеродром, у Криму – приблизно п'ять летовищ.

ЗСУ б'ють по скупченнях ворожої авіації

Наші захисники активно працюють над тим, аби зменшити кількість повітряної сили у ворога.

Так, у ніч проти 17 жовтня українські військові завдали ударів по аеродромах в районі тимчасово окупованих Бердянська та Луганська. Згодом в ССО заявили, що було знищено 9 гелікоптерів ворога, а десятки окупантів відправились додому у чорних мішках.

За словами аналітиків, у результаті ударів було знищено 7 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" і два вертольоти Мі-8. Крім цього, зазнали пошкоджень ще 15 ворожих вертольотів – 8 одиниць Ка-52 та ще 7 Мі-8.

Станом на 1 грудня від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили 323 літаки і 324 гелікоптери противника.