У Повітряних силах розповіли, скільки у Росії ракет та, чому ворог ними не б'є

Росія запускає по території України "Шахеди" та майже не використовує ракети. У Повітряних силах припустили, чому так відбувається.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив думку, що запасів ракет у Росії замало для масованих ударів по Україні. Він припустив, що ворог накопичив до 900 високоточних ракет.

Дивіться також Росіяни тиснуть під Бахмутом та Авдіївкою: як за тиждень змінилась лінія фронту

Оцінки запасів Росії різняться

Ігнат розповів, що цього року ворог має вдвічі менше ракет, ніж минулого. Саме тому вони їх не запускають так масовано, а притримують. Він переконаний, що окупанти зберігають їх для інших задач.

Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту,

– зауважив речник.

Росія має у запасі сотні ракет