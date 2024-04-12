Friendly fire в дії: скільки своїх літаків збили російські військові за час війни

Українські військові вже знищили кілька сотень російських літаків за два роки повномасштабного вторгнення. Також свої повітряні судна знищують і самі росіяни.

У виданні The Insider зазначили, що понад десять повітряних суден ворог втратив від так званого "дружнього вогню". А тепер детальніше розповімо про те, які саме літаки знищили самі окупанти.

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Зафіксували щонайменше 13 випадків

За даними видання The Insider, інцидент, який напередодні стався з гелікоптером Мі-24 10 квітня, – щонайменше тринадцятий за випадок повномасштабного вторгнення. Звернули увагу, що понад половина випадків сталася цьогоріч – від початку 2024 року. Детальніше про результати так званого "дружнього вогню":

4 багато багатоцільові винищувачі Су-35,

3 винищувачі-бомбардувальники Су-34,

2 літаки ДРЛОіУ А-50У,

1 багатоцільовий винищувач Су-27,

1 десантно-транспортний вертоліт Мі-8,

1 багатоцільовий вертоліт Мі-24.



Росіяни збили свої літаки / Інфографіка The Insider

Зазначають також, що після ураження російським військовим таки вдалося посадити командний пункт Іл-22М11. Водночас пишуть, що з огляду на світлини пошкоджень, цьому повітряному судному знадобиться довгостроковий ремонт.

Ворог зазнає колосальних втрат

Звернімо увагу на актуальну статистику втрат ворога. Нею зранку 12 квітня поділилися у Генштабі ЗСУ. Пройдімося нею детальніше.

Так, за минулу добу вдалося ліквідувати 840 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення – 451 730 бійців так званої "другої армії світу".

Також тисячі одиниць техніки перетворили на брухт. Знищили 7146 танк, 13 698 бойових броньованих машин, 11 486 артилерійських систем, 1042 одиниць РСЗВ, 755 засобів ППО.

Знищили 7146 танк, 13 698 бойових броньованих машин, 11 486 артилерійських систем, 1042 одиниць РСЗВ, 755 засобів ППО. Також ворог не дорахується 347 літаків, 325 гелікоптерів, 9161 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2087 крилатих ракет, 26 суден, 1 підводного човна, 15 339 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 1888 одиниць спеціальної техніки.

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