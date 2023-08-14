Напоготові можуть бути підводні човни: в ОК "Південь" оцінили загрозу нових атак з моря

Наразі корабельне угруповання ворога у Чорному морі залишається розгорнутим. Напоготові у пунктах базування можуть бути підводні човни, які несли чергування й були заряджені "Калібрами". Ймовірно, вони можуть з'явитися на чергуванні на заміну надводного ракетоносія.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що рівень ракетної небезпеки залишається високим.

Важливо Високоточними їх ніяк не назвеш: чому Росія нарощує атаки "Кинджалами" по Україні

Ракетна небезпека

На викритті надводної обстановки у Чорному морі перебуває 14 одиниць й одна в Азовському. Бойові кораблі на забезпечення і прикордонні патрульні кораблі та катери ворога сконцентровані у віддалених районах, які окупанти вважають безпечними для себе. Щонайменше 10 морських миль від контрольованого Україною берега.

Зараз вони без ракетоносія тому, що той фрегат, який брав участь у нічній атаці повністю відстрілявся. Він випустив всі вісім ракет, якими був споряджений, і повернувся до пункту базування вочевидь для переспорядження,

– зазначила Гуменюк.

ОК "Південь" оперативно інформуватиме про зміну обстановки. Поки що не зафіксовано жодного ракетоносія на чергуванні. Однак, знаючи про практику росіян застосування ракетоносіїв з акваторії бухт, можемо говорити про те, що рівень ракетної небезпеки не знижується.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Яка ситуація у Чорному морі: дивіться відео

Масована атака по Україні: останні новини