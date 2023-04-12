У Білорусі тепер менше російських літаків і вертольотів: чи є серед них носії "Кинджалів"

На території Білорусі продовжує перебувати російське авіаційне угруповання. Проте тепер, згідно з даними моніторингової групи, їх стало менше.

З жовтня 2022 року в рамках розгортання так званого регіонального угруповання військ й після спільного льотно-тактичного навчання ЗС Росії розмістили в Білорусі авіаційне угруповання. Моніторингова група розповіла, що вона включає.

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Яка авіація перебуває на аеродромах Білорусі

Бомбардувальники: 6 одиниць Су-34 та 2 – Су-24МР (перебувають на аеродромі "Барановичі").

Винищувачі: 4 Су-30 та Су-30СМ 14-го винищувального авіаційного полку ВКС Росії (перебувають на аеродромі "Барановичі").

Вертольоти: 12 одиниць Мі-8 та Мі-24 (перебувають на аеродромі "Мачуліщі").

Чи є серед них носії "Кинджалів"

Носіїв "Кинджалів" серед цієї авіації немає. Нагадаємо, що носіями цих ракет є літаки: МіГ-31К та Ту-22М.

До слова, востаннє Росія атакувала Україну "Кинджалами" з території Білорусі ще взимку. Наразі всі обстріли країна-агресорка проводить зі своєї території.

Авіаційне угрупування ворога в Білорусі суттєво скоротилося

6 квітня авіаційне угруповання сил Росії в Білорусі суттєво скоротилося. Зокрема з Білорусі кудись зникли 3 винищувача-перехоплювача МіГ-31К та 2 винищувачі Су-30СМ.

А 2 березня літак дальнього радіолокаційного стеження А-50У після отриманих ушкоджень "відлетів" на 325-й авіаційний ремонтний завод у Таганрозі.