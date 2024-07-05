Війна – це заробіток для росіян: скільки Путін обіцяє платити їм

Російські опозиційні економісти повідомляли, що виплати для російських солдатів, які підписали контракт, є у розмірі 1,7 мільйон рублів. Саме за такі гроші влада набирає без принципових людей, яких можна легко заманити грошима, про які вони навіть не могли мріяти.

Таку думку 24 Каналу висловив журналіст і ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що вперше за історію люди йдуть воювати не через певний обов'язок чи через те, що їх просто заставили, а через гроші. Владімір Путін готовий обіцяти росіянам ще більше, аби вони продовжували вбивати українців.

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Війна – це заробіток для росіян

За словами Асланяна, війна Росії проти України стала для росіян грошима та методом заробітку. Оскільки окупанти вже повністю втратили будь-які моральні цінності, розраховувати на патріотизм в Росії все ж можна, однак не в таких "товарних" кількостях, в яких вони помирають на війні.

Вперше за історію включений економічний важіль. Це економічно привабливо "піти повбивати українців" й після цього отримати гроші,

– зауважив журналіст.

Асланян розповів, що 1,7 мільйона рублів або ж 20 тисяч доларів – це колосальні гроші. Соціальні опитування в Росії за кілька років перед повномасштабним вторгненням показали, що росіяни мріяли перейти позначку 50 тисяч рублів. Зарплата в 100 тисяч для росіянина було просто чудом. Зараз же сума, яку пропонують за те, щоб піти на війну, є для росіян небаченою.

Жива людина в Росії стільки, не те, що не заробляє, а навіть не мріє про них,

– зазначив журналіст.

Крім цього, влада Кремля пропонує не лише ж цю суму, ще й різні премії за кожного вбитого українця чи знищену техніку. Асланян наголосив, що таких можливостей російська влада ніколи нікому ще не відкривала.

Завдяки такій великій сумі Росія набирає в свою армію без принципових, примітивних людей. Саме такі "низи" в очах влади набувають цінність, вони настільки потрібні для війни проти України, що Путін готовий платити згодом і більше.

Росія готова надрукувати грошей ще та виростити ще таких людей. Вони (люди – 24 Канал) у "виготовленні" дуже зручні, їх не треба вирощувати, формувати, в них не потрібно вкладатись. Вони як бур'ян ростуть самі і за 2 мільйони готові вбити будь-кого,

– підкреслив журналіст.