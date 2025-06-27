Скільки Росії потрібно часу на підготовку, щоб запустити по Україні 500 "Шахедів"

Росія дедалі активніше застосовує "Шахеди" замість ракет через їхню дешевизну. Вона вже здатна запускати 400 – 500 дронів за одну атаку, для цього їй потрібно до 3 днів підготовки.

Основне обмеження тепер – не виробництво дронів, а виготовлення бойових частин до них. Такою інформацією з 24 Каналом поділився авіаційний експерт Богдан Долінце.

Цікаво Юрій Ігнат прокоментував появу в Україні нового іранського дрона Shahed-236

Скільки "Шахедів" зможе запускати Росія за одну атаку до кінця року

Нещодавно керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Росія змінила свою тактику повітряних атак. Вона фактично відмовилася від масованих обстрілів крилатими ракетами й перейшла до використання "Шахедів" та інших типів безпілотних літальних апаратів.

За словами авіаційного експерта, зростання кількості атак дронами є чіткою тенденцією. Це пояснюється значно нижчою вартістю таких апаратів у порівнянні з ракетним озброєнням – у десятки, а іноді й у сотні разів.

Росія зацікавлена використовувати дешевші засоби ураження,

– додав він.

Окрім цього, протягом останнього року Росія суттєво наростила виробництво безпілотників. Станом на сьогодні вона випускає понад 5 000 дронів щомісяця, а на складах зберігається щонайменше 6 000 "Шахедів", які можуть бути використані за потреби.

Дивіться також МіГ-29 знищує "Шахед" у нічному небі: Повітряні сили опублікували ефектне відео

Долінце зазначив, що наразі Росія здатна здійснювати масовані атаки дронами у кількості від 400 до 500 одиниць за раз, застосовуючи так звану "тактику зграї". Утім, до кінця року цей показник може зрости до 1 000 безпілотників в одній атаці.

Щоб забезпечити атаку до 500 "Шахедів" за один раз, Росії потрібно приблизно три дні – цього часу достатньо для виготовлення відповідної кількості апаратів. Водночас найбільшим обмеженням для Росії вже є не саме виробництво безпілотників, а виготовлення бойових частин до них.