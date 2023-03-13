Скільки ще росіяни зможуть наступати: військовий експерт назвав приблизний термін

Російські загарбники продовжують наступальні дії. Українцям слід бути готовими до того, що наступ ворога триватиме ще певний час.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, наступ росіян триватиме ще місяць.

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Скільки ще триватиме наступ росіян

Так, наступальна хвиля ворога продовжуватиметься приблизно до середини квітня. Окупанти намагатимуться кидати в бій усі свої ресурси.

Вони залучать резерви, які зазвичай не витрачають. Однак вони в такій ситуації, щоб за будь-яку ціну продавити лінію фронту,

– сказав військовий експерт.

Окрім того, залучення цих ресурсів необхідно росіянам, щоб зберегти свій наступальний темп, атакувати позиції українських захисників, спробувати виснажити їх та прорватися бодай на якійсь ділянці фронту.

"Росіяни чудово розуміють, що з початку березня будуть підготовані й наші резерви, стане відчутною західна допомога і військова техніка. Звичайно, що їхній наступальний потенціал піде на спад і зрештою вичерпається", – припустив військовий експерт.

Відтак, для російських загарбників настане час переходити в оборону. Натомість Збройні Сили України розпочнуть контрнаступальні дії.

Коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ

Контрнаступ українських бійців має розпочатися тоді, коли завершиться підготовка військових та надійде все необхідне озброєння та боєприпаси. Крім того, важливим фактором є погода. Так, весняні дощі триватимуть ще близько місяця – до середини квітня.

Полковник ЗСУ Роман Світан припустив, що до цього часу наші воїни готуватимуться до контрнаступальних дій та виконуватимуть певні завдання. До того ж Україна збільшуватиме кількість техніки та боєприпасів, які передаватимуть нам західні партнери, а також готувати резерви.

Відповідна підготовка займе близько місяця часу, а вже з середини квітня знадобиться ще кілька тижнів – до 9 травня, щоб подивитися на дії росіян. Адже ця дата є сакральною для російського диктатора Владіміра Путіна й він може щось готувати.

З середини квітня й до 9 травня може розпочатися наший контрнаступ – "золотий місяць",

– припустив Світан.

На його думку, контрнаступальні дії ЗСУ є можливими на одному, двох або навіть трьох напрямках. Це залежатиме від задуму нашого командування.