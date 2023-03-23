У НАТО назвали кількість снарядів, які Україна та Росія щодня витрачають у боях

Під час запеклих боїв Україна та Росія витрачають багато боєприпасів. Водночас "друга армія світу" має перевагу щодо кількості снарядів.

Поточний рівень витрат на боєприпаси вищий за поточний рівень виробництва. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Скільки снарядів щодня витрачають Україна та Росія

За словами Столтенберга, Збройні Сили України використовують від 4 000 до 7 000 артилерійських снарядів щодня. Водночас Росія витрачає близько 20 000 снарядів, що випереджає західне виробництво.

Генсек НАТО зазначив, запеклі бої навколо Бахмута показують, що загарбники "готові кинути ще тисячі і тисячі солдатів та мати багато втрат заради мінімальної вигоди". У такий спосіб Кремль не планує миру та нарощує військово-промислове виробництво, звертаючись за допомогою до Ірану чи Північної Кореї, щоб отримати більше зброї.

В окупантів – дефіцит боєприпасів

Нещодавно командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що у Росії є проблеми з боєприпасами. І це є однією з багатьох причин, чому періодично з боку агресора прямо чи опосередковано озвучуються ідеї про готовність до початку переговорів з Україною.

За словами Наєва, наразі російські терористи прагнуть прискореними темпами знайти шляхи їхнього поповнення. Так, ворог вивозить з Білорусі, намагається знайти інших постачальників.

Також загарбники почали процеси ремонту та обслуговування артилерійських боєприпасів, які підлягали утилізації.