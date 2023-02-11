Росія може випускати до 300 танків у рік, стільки ж вона втрачає за місяць, – військовий експерт

За час повномасштабної війни Росія могла втратити до половини свого танкового парку. Таку кількість танків, яка була в окупантів до 24 лютого 2022 року, відновити не зможуть.

Про це для 24 Каналу розповів військовий експерт Микола Саламаха.

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"Тобто того наступального потенціалу, який був торік, вже не буде ніколи. На це є кілька причин. По-перше, проти Росії діють санкції. Окупанти перестали отримувати з різних джерел тепловізійну техніку з охолоджувальними матрицями, яку вони використовували для створення копії прицілів", – сказав експерт.

Він зазначив, що Росія отримувала приціли й з Білорусі, але вона також під санкціями.

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Є тільки один шлях

По-друге, за словами Саламахи, мовиться про електроніку. Ворог не має додатків до легування сталі, щоб випускати сучасну броню, стволи танкових гармат.

"У Росії шлях тільки один – повертатися до радянських зразків. Це танки Т-72, Т-80. Їх треба капітально ремонтувати. Або ж ремонтувати частково, враховуючи технічний стан, та підіймати їх з баз зберігання, проводити модернізацію", – розповів Саламаха.

Він зазначив, що окупанти намагаються знайти по всьому світу. Саламаха наголосив, що Росія не відновить ударний кулак бронетанкових військ.

Кількість сучасних високотехнологічних танків, які Росія здатна виготовляти, обмежується 200 – 300 одиниць на рік. Приблизно стільки росіяни втрачають щомісяця,

– наголосив Саламаха.

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