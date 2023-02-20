Втрати російських танків у війні еквівалентні приблизно 16 танковим полкам, – ISW

Росія щодня втрачає на фронті десятки одиниць техніки. Зокрема, західні аналітики зазначали, з чим можна зіставити кількість ліквідованих ворожих танків Збройними Силами від початку повномасштабного наступу.

Станом на 19 лютого було відомо, що ЗСУ відправили на концерт Кобзона, за даними Генштабу, ще 590 окупантів. Окрім того, ворог продовжує зазнавати шалених втрат у техніці. Себто з усіх ліквідованих російських танків можна було б сформувати 16 танкових полків.

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Росії важко відновити свої бойові потужності

Експерти констатували, що ворогові зараз надзвичайно важко відновлювати свої танкові підрозділи. До того ж останні оцінки розвідки, надані організацією Oryx, підтверджують втрати російських танків у понад 1 000 одиниць. Окрім того, відомо, що ще 500 одиниць техніки захопили ЗСУ.

Це означає, що Росія втратила половину свого довоєнного танкового парку уже в перший рік війни (великої війни – 24 Канал). Для відновлення двох танкових полків з нуля потрібно близько 200 танків, яких Кремль, ймовірно, не має у достатніх запасах та не зможе швидко виготовити,

– написали в ISW.

Зауважимо, що йдеться саме про танки Т-72Б і Т-72Б3М. Для формування одного танкового полку потрібно трохи менш як 100 танків.

Втрати окупантів: актуальне

Офіційна статистика Генштабу станом на 19 лютого свідчить про те, що ворог втрати танків у 3 рази більшій кількості, аніж зазначають західні аналітики. Власне, йдеться про 3 310 одиниць техніки.

Окрім того, у мережі активно поширюються кадри роботи 93-ї бригади Збройних Сил Холодний Яр. Після перегляду цього ролику від Міністерства оборони ні в кого не залишиться сумнівів у тому, що невдовзі Росія взагалі не матиме танків.

Водночас мер Мелітополя у Запорізькій області Іван Федоров розповідав, що ворог відправляє в регіон підрозділи ПВК "Вагнера". Однак, очевидно, за його словами, скоро "еліта" окупантів повертатиметься додому назад. Проте уже в чорних пакетах.

Шалені втрати в танкових підрозділах впливають на ефективність, зокрема, мотострілецьких формувань. Також відсутність у достатній кількості відновлених танкових полків і бригад позбавляє російські сухопутні сили здійснювати прориви на певних ділянках фронту.