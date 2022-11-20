Окупанти могли втратити 1500 танків з початку нового вторгнення: третина з них відтепер у ЗСУ

За підрахунками дослідників, ворог втратив цьогоріч мінімум 1500 танків. З них 54 росіяни покинули, коли втікали від українських військових.

Про це повідомили в аналітичному проєкті Oryx. Вони збирають дані про військові втрати, які зафіксовані на фото та відео.

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В Oryx розповіли, що саме сталося з російськими танками:

859 знищили ЗСУ;

64 пошкодили під час бойових дій;

56 одиниць покинули при відступі;

521 танк захопили українські сили.

Втрати насправді вищі

З початку повномасштабного вторгнення, як зазначили аналітики, Росія втратила мінімум 8023 одиниці військової техніки. Зокрема:

4914 засобів знищено;

198 пошкоджено;

300 кинуто;

2611 захоплено ЗСУ.

Дослідники Oryx також оцінили втрати України з 24 лютого. Вони становлять 2287 одиниць бойової техніки. Зокрема, 1371 засобів знищено, 94 пошкоджено, 60 покинуто й 761 захоплено.

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Дослідники Oryx враховують втрати, зафіксовані на фото й відео у відкритому доступі. Відтак, вони наголосили – справжня кількість знищеної техніки вища.

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