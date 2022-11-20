Окупанти могли втратити 1500 танків з початку нового вторгнення: третина з них відтепер у ЗСУ
20 листопада 2022 , 19:33Читать новость на русском
Джерело:Oryx
За підрахунками дослідників, ворог втратив цьогоріч мінімум 1500 танків. З них 54 росіяни покинули, коли втікали від українських військових.
Про це повідомили в аналітичному проєкті Oryx. Вони збирають дані про військові втрати, які зафіксовані на фото та відео.
До теми Злочини росіян на Херсонщині, новий "мер" Енергодара: хронологія 270 дня війни
В Oryx розповіли, що саме сталося з російськими танками:
- 859 знищили ЗСУ;
- 64 пошкодили під час бойових дій;
- 56 одиниць покинули при відступі;
- 521 танк захопили українські сили.
Втрати насправді вищі
З початку повномасштабного вторгнення, як зазначили аналітики, Росія втратила мінімум 8023 одиниці військової техніки. Зокрема:
- 4914 засобів знищено;
- 198 пошкоджено;
- 300 кинуто;
- 2611 захоплено ЗСУ.
Дослідники Oryx також оцінили втрати України з 24 лютого. Вони становлять 2287 одиниць бойової техніки. Зокрема, 1371 засобів знищено, 94 пошкоджено, 60 покинуто й 761 захоплено.Зауважте! Дослідники Oryx враховують втрати, зафіксовані на фото й відео у відкритому доступі. Відтак, вони наголосили – справжня кількість знищеної техніки вища.
Зверніть увагу – яка зброя залишилася в російських вбивць: дивіться відео
Втрати окупантів у війні: останні новини
- Окупанти 20 листопада намагалися на танку прорватися до Бахмута, що на Донеччині. Проте захисники з 30 ОМБр за допомогою Javelin знищили ворожу техніку. Вони опублікували відео влучання.
- ЗСУ ліквідували підполковника загарбників Сергія Нікуліна. Він воював проти України з лютого, а раніше вбивав людей у Сирії та Чечні.
- Станом на 20 листопада втрати ворога становлять 84 210 одиниці живої сили. За попередню добу знищили 320 росіян.
- У Росії опублікували поіменний список своїх мертвих військових. Проте там вказали дані лише 9001 бійця.