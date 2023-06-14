Просування триває: у Генштабі відповіли, скільки "квадратів" уже звільнили ЗСУ

Українська армія пішла в довгоочікуваний контрнаступ на Бердянському напрямку та уже навіть звільнила декілька квадратних кілометрів територій нашої держави. Детально про ситуацію розповіли в командуванні Збройних Сил.

Речник Генерального штабу ЗСУ України Андрій Ковальов запевнив, що Сили оборони досягли часткового успіху в результаті наступальної операції. Як він наголосив, за останні три доби наші воїни просунулись на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 квадратних кілометрів земель.

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Де тривають бої

Зі слів представника Генштабу зрозуміло, що ситуація на полі бою не є простою, однак українським бійцям вдається просуватись.

На Бердянському напрямку бої тривають в районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка,

– констатував Ковальов.

Окрім того, він зазначив, що Росія збільшила кількість ракетно-авіаційних ударів, та згадав про пуски ворогом у ніч на 14 червня таких повітряних цілей по об'єктах інфраструктури на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині:

крилатих ракет типу "Х-22";

крилатих ракет морського базування "Калібр";

безпілотників типу "Шахед"

Контрнаступ ЗСУ: останнє

Наші воїни уже деокупували такі населені пункти, як Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Лобкове, Левадне та Новодарівка. Ці селища розташовані на межі Запорізької та Донецької областей поблизу річки Мокрі Яли.

У Збройних Силах інформували, що на цій водоймі розташована гребля, яку загарбники намагалися підірвати, аби стримати наступ наших військових. Відбувалось це за декілька днів після знищення ними Каховської ГЕС на Херсонщині.

Окрім того, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що через початок контрнаступальних дій ЗСУ Росія була змушена дещо змінити тактику обстрілів. Як вона зазначила, зараз загарбники зосереджені на тому, аби знищити наші логістичні шляхи в тилу, зокрема, на Дніпропетровщині.

Відомо, що ППО знищила 3 "Калібри" та 9 ударних безпілотників під час цієї атаки.