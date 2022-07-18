Війна триватиме ще 4 – 6 місяців і завершиться замороженим конфліктом, – екскомандувач сил НАТО
Джерело:Newsweek
Війна може завершиться через 4 – 6 місяців "замороженим конфліктом", подібним до Корейської війни. Плани російського диктатора Путіна виявилися неефективними, порівняно з його амбіціями.
Плани кремля провалились
Таку думку висловив колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс. Зокрема, він наголосив, що "перемоги" путіна у цій війні незначні й зовсім не такі, як очікував диктатор.
До теми росія створює умови для затяжної війни в Україні: в ISW пояснили, для чого це путіну
Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не особливо ефективними. Він "отримав" трохи території порівняно з тим, із чого розпочав "спецоперацію",
– заявив американський військовослужбовець.
Війна може закінчитись "замороженням конфлікту"
Він також припустив, що війна в Україні закінчиться подібно до того, як закінчилася Корейська війна у 1950-х роках. Тобто – перемир'ям, мілітаризованою зоною між двома сторонами, тривалою ворожнечею, що свого роду є "замороженням конфлікту".
Адмірал прогнозує, що жодна зі сторін не витримає війни понад 6 місяців.
Очікуйте цього в чотири-шестимісячний період. Жодна зі сторін не може витримати більше за цей термін,
– вважає Ставрідіс.
До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська армія затягує війну в Україні, аби мати можливість відновлювати і поповнювати сили.
Ворог і дійсно розбитий – станом на 18 липня ЗСУ ліквідували 38,5 тисячі російських окупантів та багато ворожої техніки.
Деталі Ворог позбувся ще 150 бійців: нові втрати російської армії в Україні
У МВС теж попереджали, що Росія буде затягувати війну
Усе тому, що країна-агресорка сподівається, що енергетична криза, яка виникне ближче до зими, спонукатиме Захід "домовлятися" з росією на умовах, вигідних кремлю.
У США теж вважають, що війна в Україні може перерости в затяжний конфлікт. І тоді головне – зберегти до неї максимальну увагу.
Актуально про ситуацію на фронті: головне
- ЗСУ вдалося зупинити штурм ворога на кількох напрямках Донбасу, зокрема в районах Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки.
- На Сіверському напрямку ворог обстрілює позиції ЗСУ з артилерії на прикордонні в Чернігівській та Сумській областях.
- На Харківському – окупанти намагаються не допустити просування наших військ у бік державного кордону.
- На Слов'янському напрямку загарбники обстріляли з артилерії райони 9 населених пунктів та завдали авіаудару неподалік Богородичного.
- На Південнобузькому напрямку тривають обапільні обстріли із застосуванням, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного, проводить розвідку.
Більше про це – де найгарячіша ситуація на фронті: дивитись відео