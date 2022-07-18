Війна триватиме ще 4 – 6 місяців і завершиться замороженим конфліктом, – екскомандувач сил НАТО

Війна може завершиться через 4 – 6 місяців "замороженим конфліктом", подібним до Корейської війни. Плани російського диктатора Путіна виявилися неефективними, порівняно з його амбіціями.

Плани кремля провалились

Таку думку висловив колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс. Зокрема, він наголосив, що "перемоги" путіна у цій війні незначні й зовсім не такі, як очікував диктатор.

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Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не особливо ефективними. Він "отримав" трохи території порівняно з тим, із чого розпочав "спецоперацію",

– заявив американський військовослужбовець.

Війна може закінчитись "замороженням конфлікту"

Він також припустив, що війна в Україні закінчиться подібно до того, як закінчилася Корейська війна у 1950-х роках. Тобто – перемир'ям, мілітаризованою зоною між двома сторонами, тривалою ворожнечею, що свого роду є "замороженням конфлікту".

Адмірал прогнозує, що жодна зі сторін не витримає війни понад 6 місяців.

Очікуйте цього в чотири-шестимісячний період. Жодна зі сторін не може витримати більше за цей термін,

– вважає Ставрідіс.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська армія затягує війну в Україні, аби мати можливість відновлювати і поповнювати сили.

Ворог і дійсно розбитий – станом на 18 липня ЗСУ ліквідували 38,5 тисячі російських окупантів та багато ворожої техніки.

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У МВС теж попереджали, що Росія буде затягувати війну

Усе тому, що країна-агресорка сподівається, що енергетична криза, яка виникне ближче до зими, спонукатиме Захід "домовлятися" з росією на умовах, вигідних кремлю.

У США теж вважають, що війна в Україні може перерости в затяжний конфлікт. І тоді головне – зберегти до неї максимальну увагу.

Актуально про ситуацію на фронті: головне

ЗСУ вдалося зупинити штурм ворога на кількох напрямках Донбасу, зокрема в районах Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог обстрілює позиції ЗСУ з артилерії на прикордонні в Чернігівській та Сумській областях.

На Харківському – окупанти намагаються не допустити просування наших військ у бік державного кордону.

На Слов'янському напрямку загарбники обстріляли з артилерії райони 9 населених пунктів та завдали авіаудару неподалік Богородичного.

На Південнобузькому напрямку тривають обапільні обстріли із застосуванням, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного, проводить розвідку.

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