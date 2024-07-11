Понад 23 тисячі українських чоловіків нелегально в’їхали до Молдови з лютого 2022 року, – ЗМІ

Згідно з статистикою, близько 23 500 українських чоловіків нелегально в'їхали до Республіки Молдова після початку повномасштабної війни.

Водночас не всі українські чоловіки, які нелегально перетинають кордон, обирають кінцевим пунктом призначення саме Молдову, прямуюючи до країн Європейського союзу. Статистику журналістам надала прикордонна поліція та Генеральна інспекція з питань міграції.

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Скільки українських чоловіків виїхали до Молдови

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що українські прикордонники щодня затримують десятки чоловіків, які намагаються незаконно потрапити до країн Євросоюзу. Спійманим загрожує штраф або кримінальна відповідальність.

З 24 лютого 2022 року по 31 травня 2024 року близько 23 500 українських чоловіків в’їхали нелегально, тобто в обхід пунктів пропуску,

– йдеться у матеріалі.

За словами журналістів, Республіка Молдова надає іноземцям чотири форми захисту: статус біженця, гуманітарний захист, тимчасовий захист і політичний притулок. Починаючи з березня 2023 року, Генеральна інспекція з питань міграції запровадила тимчасовий механізм захисту – статус, яким можуть скористатися громадяни України на території Молдови.

За рік і два місяці 12 764 українських чоловіки призовного віку – тобто більшість тих, хто в'їхав нелегально, – отримали саме такий статус тимчасового захисту.