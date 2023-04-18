Скільки українських воїнів вважають зниклими безвісти: актуальні дані

Зниклими безвісти вважаються близько семи тисяч українських військових. Про це повідомив в ефірі телемарафону уповноважений по особах, які зникли безвісти за особливих обставин.

Олег Котенко 18 квітня в ефірі телемарафону 18 квітня розповів, скільки українських воїнів вважають зниклими безвісти. Про це пише 24 Канал.

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Зниклими безвісти вважаються близько семи тисяч військових

"Цифра така справді є, вона трохи більше семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж таки полонені", – сказав він.

Він додав, що згідно зі статистикою, зазвичай близько 60 – 65% із зниклих безвісти перебувають у полоні. Інші, за його словами, можуть бути загиблими.

Обмін полоненими: головне

Великодній обмін полоненими відбувався у кілька етапів протягом кількох днів. 10 квітня додому повернули 100 наших захисників, 16 квітня – ще 130.

Серед них:

92 військовослужбовці ЗСУ;

20 тероборонівців;

11 нацгвардійців;

3 прикордонники;

2 представники Військово-морських сил;

2 представники Державної спеціальної служби транспорту.

Врятовані захисники – рядові та сержанти. Вони захищали нашу державу на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині та Луганщині.

Зауважимо, що 48 з них раніше вважалися зниклими безвісти. Частина з них поранені. У них численні контузії, а також втрачені кінцівки. З полону також вдалося повернути двох рідних братів, котрі боронили нашу державу в районі Бахмута. Відомо, що найстаршому оборонцю України 58 років, а наймолодшому – 21 рік.