Навіть якщо війна буде довше: дві третини українців хочуть звільнення всієї України
68% українців хочуть, щоб усі території України, зокрема Криму, були звільнені. Для цього наш народ готовий навіть до довгої війни.
Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології. Його провели з 22 лютого по 6 березня.
Зверніть увагу За минулий рік збільшилась кількість людей, які розмовляють українською в повсякденному житті
Результати опитування українців
Так, 68% українців вважають, що наша держава повинна намагатися звільнити всю територію, зокрема з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і ризик тривалішої війни.
24% вважають, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (без Криму) Україна може утриматися від військових дій у Криму. Ще 8% опитаних не змогли відповісти на питання.
Результати опитування / Київський міжнародний інститут соціології
Соціологи кажуть, що переважна більшість наполягають на визволенні всіх територій України, зокрема Криму, у всіх регіонах України.
Результати опитування / Київський міжнародний інститут соціології
Інші опитування в Україні
- Нещодавно стало відомо, що 52% українців не бажають, аби діти у школах вивчали російську мову. Натомість 42% опитаних підтримують збереження викладання мови агресора.
- Також 90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Цього не підтримують лише 7% респондентів.
- 38% вважають, що завдавати ударів необхідно лише по військових об'єктах. Майже стільки ж (39%) говорять про військові об'єкти та об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Крім цього, 13% респондентів вважають що удари мають завдаватися по всіх об'єктах, зокрема по населенню, як це робить сама Росія.