Скільки українців підтримують другий термін Зеленського: свіже опитування

8 червня 2021 , 08:41
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Джерело:

КМІС

Українців опитали про ставлення до ймовірного балотування Володимира Зеленського на другий президентський термін. Понад половина респондентів висловилися проти.

Такими є результати всеукраїнського опитування. Його впродовж 27 травня – 1 червня проводив Київський міжнародний інститут соціології. 

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Що українці думають про другий термін Зеленського

  • 37% респондентів підтримують балотування Зеленського на другий термін. Не підтримують його – 54,5%.
  • Ще 2,7% вважають, що про це рано говорити. Мовляв, до наступних президентських виборів ще багато часу.
  • Водночас 5,9% опитаних відмовилися проходити опитування або заявили, що їм важко відповісти на питання.
Довідка. У КМІС використали метод телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Свіжий президентський рейтинг

Чинний президент Володимир Зеленський зберігає лідерство у президентському рейтингу. Станом на початок червня його готові підтримати понад 27% виборців.

За ним у рейтингу – Петро Порошенко з 14,6% підтримки. На третю сходинку піднялася Юлія Тимошенко – за неї на найближчих виборах проголосували б 11,9% опитаних.

Зеленський та другий термін: що відомо

  • Під час передвиборчої кампанії у 2019 році Володимир Зеленський заявляв, що йде лише на 1 президентський термін. 
  • Втім, вже у травні 2020 року політик допустив, що подумає над тим, аби поборотися за крісло президента вдруге. 
  • У "Слузі народу" мають намір попросити Зеленського про другу каденцію. Однак остаточне рішення – за главою держави.
  • У 2021 році президента знову запитали про його подальші політичні плани. Він відповів, що наразі про це говорити зарано.
Автор: Ірина Буртик