Скільки українців підтримують другий термін Зеленського: свіже опитування

Українців опитали про ставлення до ймовірного балотування Володимира Зеленського на другий президентський термін. Понад половина респондентів висловилися проти.

Такими є результати всеукраїнського опитування. Його впродовж 27 травня – 1 червня проводив Київський міжнародний інститут соціології.

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Що українці думають про другий термін Зеленського

37% респондентів підтримують балотування Зеленського на другий термін. Не підтримують його – 54,5%.

Ще 2,7% вважають, що про це рано говорити. Мовляв, до наступних президентських виборів ще багато часу.

Водночас 5,9% опитаних відмовилися проходити опитування або заявили, що їм важко відповісти на питання.

Свіжий президентський рейтинг

У КМІС використали метод телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Чинний президент Володимир Зеленський зберігає лідерство у президентському рейтингу. Станом на початок червня його готові підтримати понад 27% виборців.

За ним у рейтингу – Петро Порошенко з 14,6% підтримки. На третю сходинку піднялася Юлія Тимошенко – за неї на найближчих виборах проголосували б 11,9% опитаних.

Зеленський та другий термін: що відомо